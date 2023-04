Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam: Tăng cường xuất khẩu, chinh phục thị trường nội địa

Qua 6 năm hoạt động, sản lượng bán hàng nội địa tăng trưởng hàng năm. Nếu như năm 2020, công ty tiêu thụ trên thị trường nội địa chỉ khoảng 800 nghìn tấn, đến năm 2022 đã tăng lên 1,3 triệu tấn (tăng 60% so với năm 2020 và 37% so với năm 2021). Riêng quý I/2023, bán nội địa được 280 nghìn tấn (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022). Dù vậy, so với khả năng sản xuất và sản lượng xi măng ra lò, những số liệu đó còn khiêm tốn. Chính vì vậy, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đang tăng cường kết nối các kênh phân phối để từng bước chinh phục thị trường nội địa.