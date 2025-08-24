Kinh tế Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam: Điểm sáng trong việc kết hợp hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phúc lợi người lao động Là đơn vị chủ quản của Nhà máy Thủy điện Khe Bố - công trình trọng điểm cung cấp điện năng cho khu vực Bắc Trung Bộ, Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam (VNPD), được đánh giá là một trong những điểm sáng của ngành Điện lực trong việc kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững.

Nhà máy Thủy điện Khe Bố nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

VNPD là đơn vị chủ quản của Nhà máy Thủy điện Khe Bố, có công suất 100 MW, đặt trên sông Cả. Đây là một trong những công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty có nhiệm vụ cung cấp sản lượng điện ổn định, kịp thời, góp phần đáp ứng nhu cầu của Hệ thống điện quốc gia với chất lượng và độ khả dụng cao.

Ngoài phát điện, các nhà máy của VNPD còn đóng vai trò điều tiết, cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho vùng hạ du tại Nghệ An và Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng, nơi có Nhà máy thuỷ điện Bắc Bình với công suất 33MW). Với phương châm “An toàn – Hiệu quả – Chất lượng – Ổn định”, VNPD không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Vận hành tại Nhà máy Thủy điện Khe Bố. Ảnh: Tiến Đông

Những tháng đầu năm 2025, mặc dù gặp nhiều thách thức do điều kiện vận hành thủy điện phụ thuộc lớn vào thời tiết và lưu lượng nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của VNPD vẫn duy trì ổn định.

Song song với nhiệm vụ sản xuất, VNPD đặc biệt quan tâm đến quyền lợi và đời sống của người lao động. Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò cầu nối, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như chăm lo cho con em cán bộ, công nhân viên, thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng không gian sinh hoạt, thể thao, tạo môi trường lao động nhân văn, gắn kết.

Ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, cán bộ, công nhân viên tại Nhà máy Thủy điện Khe Bố còn thường xuyên tham gia chăm sóc cây xanh, làm đẹp cảnh quan trong khuôn viên nhà điều hành. Ảnh: Tiến Đông

Sự quan tâm này được thể chế hóa bằng những chính sách cụ thể. Năm 2024, VNPD được Công đoàn Điện lực Việt Nam xếp loại A trong công tác thực hiện Thỏa ước lao động tập thể - mức cao nhất toàn ngành. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Công ty trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Năm 2025 cũng là giai đoạn cuối thực hiện Kế hoạch tổng thể về Văn hóa doanh nghiệp EVNGENCO1 giai đoạn 2022-2025. VNPD đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tuyên truyền quy tắc ứng xử, xây dựng hình mẫu văn hóa lãnh đạo, đào tạo cán bộ chuyên trách, tổ chức hội thi, ngày hội văn hóa và các chương trình truyền thông về chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững. Những hoạt động này không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã đi vào thực tiễn, góp phần hình thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, thân thiện, nơi người lao động được phát huy năng lực và thêm gắn bó với doanh nghiệp.

Thi công sân chơi thể thao phục vụ nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên sau những giờ làm việc căng thẳng. Ảnh: Tiến Đông

Trong bối cảnh ngành Điện đang đẩy mạnh xanh hóa và chuyển đổi số, VNPD đã chủ động tham gia nhiều diễn đàn, hội thảo trong và ngoài nước về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; đồng thời, triển khai các chương trình truyền thông về phát triển bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong cung cấp nguồn năng lượng không chỉ ổn định mà còn thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sự kiện “Ngày hội văn hóa năm 2025” được tổ chức thành công đã trở thành dấu ấn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ về văn hóa doanh nghiệp - từ những chuẩn mực truyền thống sang tư duy hiện đại, nhân văn, giàu sức sống.

Với kết quả sản xuất, kinh doanh khả quan, đời sống người lao động được đảm bảo, văn hóa doanh nghiệp triển khai đồng bộ và hiệu quả, VNPD đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của người lao động.