Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An: “Ôm đất vàng” rồi… bỏ hoang

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại Tân Kỳ tại khu đất nói trên. Tuy nhiên, sau khi xây xong, thay vì làm địa điểm kinh doanh, buôn bán cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty Thương mại Tân Kỳ cũ, cũng là cán bộ, nhân viên của Công ty CP TMMN Nghệ An sau khi cổ phần hoá, thì Công ty CP TMMN Nghệ An lại đem cho Công ty CP Thế giới di động thuê để mở siêu thị điện máy.