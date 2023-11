Công ty đại diện phủ nhận huấn luyện viên Park Hang-seo kí hợp đồng với Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh; Ronaldo được đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

24 thành viên Ban huấn luyện đòi Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh trả nợ gần 30 tỷ đồng

24 thành viên của Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh vừa gửi đơn đến VFF, VPF để đòi khoản tiền mà họ bị đội bóng chủ quản nợ nhiều tháng qua.

"Đúng là có lá đơn của một số thành viên Câu lạc bộ gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh (HFF) và lãnh đạo đội. Mọi người muốn được nhận các khoản tiền còn bị nợ", một thành viên giấu tên của Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh xác nhận.

Các cầu thủ CLB TP.HCM kêu cứu vì bị nợ lương.

Lá đơn có chữ ký của 5 thành viên ban huấn luyện (đều là trợ lý của ông Vũ Tiến Thành) và 19 cầu thủ. Trong đơn, các cầu thủ này nêu rõ một số khoản tiền nợ mà đội bóng chưa chi trả như cam kết. Nhưng đây là lá đơn tự nguyện nên một số thành viên khác từ chối kí xác nhận.

Hiện nay, Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh đang nợ 25% phí kí hợp đồng của mùa giải 2023/2024, 50% phí kí hợp đồng của mùa giải 2023, 7 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2022 và thêm 3 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2023. Tổng số tiền nợ theo ước tính lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

Vòng chung kết U23 châu Á 2024, diễn ra từ ngày 15/4 tới 3/5/2024 tại Qatar.

Kết quả bốc thăm Vòng chung kết U23 châu Á 2024 đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan từng gặp nhau ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

16 đội tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 được AFC chia thành 4 bảng để thi đấu. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Malaysia tại VCK U23 châu Á 2024.

Theo cách phân mã số của lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ ít được biết đến là U23 Kuwait ở trận đầu tiên. tiếp đến, huấn luyện viên Philippe Troussier đối đầu với U23 Malaysia trước khi đụng đối thủ rất mạnh là U23 Uzbekistan.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 là sân chơi “2 trong 1” khi ngoài tranh các thứ hạng, Vòng chung kết còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, 3 đội đứng ở 3 vị trí cao nhất của Vòng chung kết sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024.

Đội đứng thứ tư (thua trong trận tranh hạng ba) sẽ góp mặt ở trận play-off với đối thủ là đại diện của LĐBĐ châu Phi để tranh một suất đến nước Pháp năm sau.

Lịch thi đấu bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 (ngày và giờ được cập nhật sau):

Lượt 1 U23 Uzbekistan vs U23 Malaysia U23 Việt Nam vs U23 Kuwait.

Lượt 2 U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan U23 Malaysia vs U23 Việt Nam.

Lượt 3 U23 Kuwait vs U23 Malaysia U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam.

Công ty đại diện phủ nhận huấn luyện viên Park Hang Seo kí hợp đồng với Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh

Công ty đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa phủ nhận việc đạt thỏa thuận với đội bóng phía Nam.

HLV Park Hang Seo không kí hợp đồng với CLB TP.HCM.

Thông tin Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh mời ông Park Hang Seo làm Giám đốc Kĩ thuật và ông Lee Young-jin làm huấn luyện viên trưởng không chuẩn xác. Một đơn vị mong muốn hỗ trợ cho Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh để có thể kí hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang Seo, nhưng đó mới chỉ là ý tưởng ban đầu.

Huấn luyện viên Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023. Đến thời điểm này, ông vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

Ronaldo được đề cử Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2023

Ban tổ chức Globe Soccer Awards vừa công bố danh sách đề cử cho hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2023. Đáng chú ý, trong danh sách có sự xuất hiện của Ronaldo, người không có tên trong danh sách Top 3 Quả Bóng Vàng 2023 vừa qua.

30 ngôi sao lọt danh sách này đều là những cái tên gây ấn tượng mạnh với cổ động viên như Lionel Messi, ErlingHaaland, Kylian Mbappe, Harry Kane, Vinicius.

Ronaldo được xướng tên trong đề cử Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2023.

Ở giải Globe Soccer Awards 2023, Ronaldo có cơ hội để có lần thứ 7 được vinh danh. Trước đó, Ronaldo đã 6 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của Globe Soccer Awards, vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 và 2019, nhiều nhất lịch sử. Trong khi đó, Messi mới chỉ 1 lần nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Globe Soccer Awards vào năm 2015.

Globe Soccer Award là giải thưởng do Hiệp hội các Câu lạc bộ bóng đá châu Âu (ECA), Hiệp hội những nhà quản lý cầu thủ châu Âu (EFAA) phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức, là một trong những giải thưởng bóng đá danh giá của làng túc cầu, bên cạnh Ballon d'Or (Quả Bóng Vàng) và FIFA The Best./.