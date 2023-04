Công ty Điện lực Nghệ An: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

Ông Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số để cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An tập trung vào các lĩnh vực chính như: Quản trị doanh nghiệp, quản lý kỹ thuật – an toàn – tự động hóa, kinh doanh – dịch vụ khách hàng, quản lý đầu tư xây dựng và viễn thông – công nghệ thông tin. Công ty đã và đang xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, chuẩn hóa thông tin khách hàng, các trạm biến áp 110kV giám sát và điều khiển từ xa không người trực. Qua đó, giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động và sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ. Hướng đến mục tiêu tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng mới cho công ty cũng như cho khách hàng…”.