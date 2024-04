Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Nhà máy Điện Vinh – đứa con đầu lòng của ngành công nghiệp Việt Nam xã hội chủ nghĩa – một trong những cái nôi đào tạo cán bộ đầu tiên cho ngành Điện lực Việt Nam. Nhà máy đi vào hoạt động, sản xuất điện phục vụ cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng và đời sống của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đánh dấu sự kiện ý nghĩa quan trọng này, Báo Nhân Dân ngày 4/5/1959 đã viết: “Nhà máy Điện Vinh mọc lên, đem ánh sáng tỏa khắp thành thị, bến tàu Vinh – Bến Thủy sau 9 – 10 năm chiến tranh lại nhộn nhịp hơn trước, Nhà máy Điện Vinh đã bước đầu đóng góp một phần quan trọng vào công cuộc khôi phục kinh tế ở Nghệ An. Nhà máy đã cung cấp điện cho công nghiệp, nông nghiệp địa phương, nhờ có điện mà hơn 17.000 mẫu tây ruộng ở Tây Nam Nghệ An đã có nước tưới, điện cũng đã được cung cấp cho nhà máy xay, nhà máy nước, gạch, xi măng, các công trình xây dựng, các hợp tác xã, Tập đoàn cơ khí, các cơ quan và nhân dân trong thị xã được đầy đủ ánh sáng, điện cũng đã phục vụ Đài truyền thanh, rạp hát, rạp chiếu bóng, bệnh viện…”.

Trên công trường xây dựng, Nhà máy Điện Vinh đã vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu về thăm. Gặp gỡ nói chuyện với cán bộ, công nhân vào ngày 15/6/1957, Bác căn dặn: “Các cô, các chú được giao quản lý tài sản quý báu này, các cô, các chú hãy cố gắng lên, đừng để cảnh nghèo nàn lạc hậu trở lại trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh chúng ta”.