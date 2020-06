Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức kiểm soát việc ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện

Qua thống kê số liệu tại Công ty Điện lực Nghệ An đến thời điểm ngày 24/6/2020 cho thấy, có 887.778 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên tổng số 998.085 khách hàng. Trong đó số khách hàng có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020 là 197.389 khách hàng, đặc biệt trong số này có tới 109.349 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 13.197 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Công nhân đang kiểm tra thông số vận hành máy biến áp. Trong kỳ hóa đơn tháng 6/2020, tính đến ngày 24/6, sản lượng còn tăng cao hơn do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khách hàng sử dụng điện tăng mạnh so với tháng 5/2020. Theo số liệu thống kê đến ngày 24/6/2020 cho thấy, đã có tới 380.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5/2020. Số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 50% là 269.842 khách hàng, đồng thời có hơn 15.282 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 5 trước đó.

Điện lực Kỳ Sơn cùng bà con dân bản đưa máy biến thế mới lên vùng núi cao để thay thế máy biến thế cũ, nhằm đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng cho bà con ở bản Hìn Pèn, xã Bảo Nam. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 23/6/2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã có văn bản số 1924/PCNA yêu cầu các Điện lực trực thuộc tổ chức kiểm soát việc ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện.

Rà soát việc nhập số liệu hóa đơn tiền điện tại Điện lực Tân Kỳ. Theo đó, Công ty Điện lực Nghệ An thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí trong ban giám đốc chủ trì, trực tiếp đi kiểm tra tại điện lực các huyện, thành, thị. Đồng thời Công ty Điện lực Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị Điện lực trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra các khách hàng có sản lượng tăng, giảm bất thường từ 30% so với tháng liền kề trước đó. Khi ghi chỉ số công tơ ngoài hiện trường, đối với các khách hàng có sự bất thường về sản lượng điện, nhân viên ghi chỉ số phải kiểm tra và xác nhận lại chỉ số công tơ. Kiểm tra, rà soát việc nhập số liệu tiêu thụ điện của khách hàng tại Điện lực Nghi Lộc Các đơn vị tăng cường công tác phúc tra chỉ số công tơ nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng ghi chỉ số. Bố trí nhân sự để thực hiện việc phúc tra kịp thời, đặc biệt là đối với các khu vực khách hàng tiêu thụ điện lớn, các khu vực thuê tổ dịch vụ điện nông thôn hoặc các đối tác ghi chỉ số. Những trường hợp kiểm tra phát hiện tăng cao bất thường phải có biên bản làm việc với khách hàng.

Khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của khách hàng liên quan đến chỉ số, hóa đơn tiền điện, Điện lực phải liên hệ và xử lý dứt điểm trong vòng 24 giờ. Đối với các ý kiến phản ánh trên facebook, fanpage và các trang mạng xã hội hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Điện lực cần phải tìm hiểu, liên hệ để xử lý ngay.

Ngày 24/6/2020, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực Quỳ Châu 15 ngày đối với ông Trương Quang Định để phục vụ cho công tác điều tra các nguyên nhân dẫn đến sai sót trong việc ghi chỉ số, phát hành hóa đơn tiền điện cho một hộ dân ở xã Kim Sơn (Quế Phong).

Kiểm tra, rà soát số liệu tại Điện lực Quỳ Châu. Trước đó, một hộ dân ở xã Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) phản ánh Điện lực Quỳ Châu tính nhầm hóa đơn tiền điện trong tháng 6/2020 của hộ dân này là 16 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Điện lực Quỳ Châu đã tính toán lại và thông báo ngay cho hộ dân là tiền điện tháng 6/2020 của họ chỉ hết hơn 500 nghìn đồng. Nguyên nhân dẫn đến sai sót này được Điện lực Quỳ Châu giải thích là do nhân viên ghi số điện nhầm lẫn trong khâu nhập chỉ số cho ra hóa đơn. Sau khi phát hiện sự việc này, Điện lực Quỳ Châu đã cho kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn trên địa bàn và không phát hiện sai sót cũng như đột biến nào về chỉ số điện.

Việc tiếp xúc, giải quyết các ý kiến của khách hàng phải được thực hiện trên tinh thần lắng nghe và cầu thị, kiểm tra và giải quyết thấu đáo, đúng nội dung khách hàng phản ánh. Nếu các nội dung khách hàng phản ánh là đúng với thực tế, lãnh đạo Điện lực phải trực tiếp trả lời, xin lỗi khách hàng và khắc phục sai sót ngay, không quá 24 giờ kể từ khi phát hiện sai sót, đồng thời phải xem xét, xử lý trách nhiệm của các bộ phận liên quan để xảy ra sai sót.

Khi cần tư vấn mọi vấn đề về điện khách hàng liên lạc về số điện thoại trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769.