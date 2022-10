Công ty Thủy điện Bản Vẽ lên kế hoạch thu gom rác lòng hồ sau mưa lũ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với lượng rác thải đổ về lòng hồ sau mưa lũ, hiện Công ty Thủy điện Bản Vẽ đang xây dựng hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng thu gom.

Hàng năm, vào mùa mưa lũ, kéo theo một lượng rác lớn từ thượng nguồn về lòng hồ. Thành phần rác chủ yếu là các loại cây gỗ tạp, cây họ tre nứa. Để bảo vệ môi trường lòng hồ, đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, cũng như an toàn giao thông đường thủy, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với UBND huyện Tương Dương, Kỳ Sơn để xử lý và thu gom rác vùng lòng hồ an toàn và hiệu quả. Chỉ tính trong năm 2020, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã thuê các đơn vị thu gom rác chuyên nghiệp thu gom hơn 9 nghìn m3 rác, năm 2021 thu gom 2 nghìn m3.

Năm nay, do ảnh hưởng hoàn lưu các cơn bão và các đợt mưa lớn sau bão, trên lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã liên tiếp xuất hiện các trận lũ. Lũ về hồ đã cuốn theo hàng nghìn khối rác từ thượng nguồn về lòng hồ. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 10, Công ty đã phối hợp với huyện Tương Dương đi kiểm tra hiện trạng rác lòng hồ để đánh giá sơ bộ khối lượng rác trong lòng hồ làm cơ sở triển khai thu gom rác.

Kết quả kiểm tra cho thấy rác tập trung chủ yếu ở khu vực đuôi hồ thuộc xã Mai Sơn, huyện Tương Dương và ở khu vực nhánh suối đổ vào lòng hồ tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Ngoài ra, còn một số rác trôi nổi, phân tán trong lòng hồ. Tổng khối lượng rác ước tính khoảng 5 nghìn m3.

Theo ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ: Hiện nay, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đang xây dựng hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng thu gom rác. Do thời điểm hiện tại đang là mùa lũ không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công thu gom rác, nên việc thu gom rác trong lòng hồ sẽ thực hiện vào cuối mùa lũ, dự kiến cuối tháng 11/2022.

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5 nghìn ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước là điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, cho thu nhập cao. Vì vậy, việc thu gom lượng rác thải khổng lồ trôi từ thượng nguồn về lòng hồ, sẽ góp phần bảo vệ môi trường, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm, giúp người dân vùng lòng hồ ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.