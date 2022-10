Công ty Thủy điện Bản Vẽ - Ban Quản lý dự án Thuỷ điện 2 ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, chính quyền xã Tân Hương (Tân Kỳ) cho biết trên địa bàn vừa có một người chết do tai nạn giao thông.

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, các lực lượng chức năng và người dân ở Kỳ Sơn đã tiến hành nạo vét bùn đất kéo các xe ô tô bị bùn đất vùi lấp do đợt lũ ống lũ quét vừa qua.

(Baonghean.vn) - Kinh nghiệm cho thấy, với các đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, càng bị áp lực thành tích, càng khó đá. Sông Lam Nghệ An không phải là ngoại lệ. Vấn đề của đội chủ sân Vinh lúc này là phải thoải mái về tinh thần, không quá lo lắng về thứ hạng.

(Baonghean.vn) - Trong sáng 5/10, hàng chục thanh niên gồm công an và các lực lượng khác nỗ lực khiêng những khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe ô tô bị bùn đất vùi lấp sau đợt lũ ống, lũ quét vào sáng 2/10 tại các bản của xã tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy khác vẫn "án binh bất động".

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đã chung tay hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi lũ quét ở Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao việc các cơ quan báo chí đã tích cực kết nối, tổ chức hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với bà con các địa phương trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

(Baonghean.vn) - Mùa giải V.League 2022 đã trôi qua 17 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ có 22 điểm sau 16 trận. Phía trước, Sông Lam Nghệ An vẫn còn 8 trận chưa thi đấu.

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, tại Nghệ An đã xảy ra tình trạng sạt lở, đứt gãy nhiều tuyến đường. Hiện nay các đơn vị quản lý giao thông, các địa phương đang tích cực khắc phục nhưng nhiều tuyến giao thông hiện nay vẫn chưa thể lưu thông.

(Baonghean.vn) - Tại hội thảo giới thiệu bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số diễn ra ngày 4/10 do sở thông tin truyền thông Nghệ An phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Bkav cho rằng, chuyển đổi số ở Nghệ An đang mức trung bình, cần một phương pháp đúng để thay đổi.