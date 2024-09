Kinh tế Lực lượng Biên phòng phát huy tinh thần '4 tại chỗ' ứng phó mưa lũ Để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát huy tinh thần “4 tại chỗ” cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân ứng phó.

Tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương mưa lớn từ đêm 19/9 đến sáng ngày 20/9 đã làm nước ở các khe, suối trên địa bàn lên nhanh và dâng cao. Cụ thể, tại các điểm cầu tràn và cầu thấp đã có nước tràn qua gồm: Cầu trước cổng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, cầu tại bản Tân Lâm, cầu tại bản Mà (đường rẽ đi xã Thanh Sơn), cầu tại ngã ba cổng chào, cầu Khe Sú, 2 cầu tràn phía ngoài bản Tân Tiến, cầu Nhạn Mai (Tân Ngọc).

Đồn Biên phòng Môn Sơn phối hợp chính quyền địa phương và người dân giúp các hộ gia đình bị ngập di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng





Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong hai ngày 19 và 20/9, trên địa bàn Nghệ An có mưa to, khiến nhiều cầu tràn ở huyện Thanh Chương và 04 xã do địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Lâm quản lý bị ngập, nước chảy xiết gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Đơn vị đã phối hợp các địa phương cử lực lượng cắm biển báo, chốt chặn ở những nơi nguy hiểm, xung yếu để cảnh báo cho người dân khi qua lại.

Lực lượng Biên phòng tham gia khắc phục giao thông. Ảnh: Hải Thượng

Tại địa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4, nước đầu nguồn chảy về đã làm nước sông Giăng dâng lên cao gây ngập nhiều hộ dân. Một số địa điểm như cầu tràn Khe Mọi thuộc địa phận làng Mét, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông nước chảy ngập cách mặt cầu khoảng 1m. Địa bàn các bản Thái Sơn 2 và bản Nam Sơn, nhiều hộ dân bị nước ngập.

Để giúp Nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã cử lực lượng xuống địa bàn phối hợp địa phương và người dân giúp các hộ gia đình bị ngập di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Tam Quang khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo giao thông. Ảnh: Hải Thượng

Trung tá Nguyễn Lương Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Môn Sơn cho biết, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã huy động lực lượng giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng kê kích, di chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn vẫn đang còn mưa, lực lượng Đồn Biên phòng Môn Sơn đang tiếp tục bám nắm địa bàn, hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Tại địa bàn xã Tam Quang, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 cũng đã làm đất đá sạt lở, gây ách tắc một số tuyến đường, trong đó có tuyến đường vào bản Tùng Hương, các phương tiện không thể qua lại được. Để đảm bảo giao thông, Đồn Biên phòng Tam Quang đã huy động cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các điểm sạt lở, phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khắc phục, đồng thời cắm biển báo tại các địa điểm.

Đồn Biên phòng Tam Hợp triển khai lực lượng bám địa bàn cắm biển báo các điểm ngập để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hải Thượng

Tại địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương mưa to cũng đã làm một số cầu tràn bị ngập sâu, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã cử lực lượng phối hợp với địa phương cắm biển báo, cử lực lượng canh trực tại các địa điểm ngập để canh báo người dân. Đồng thời, bám nắm địa bàn, khảo sát các vị trí có nguy cơ sạt lở đất để cảnh báo cho người dân biết và phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Trên địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 cũng đã làm đất đá sạt lở trên tuyến đường 543D từ thị trấn Mường Xén đi xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn. Điểm sạt lở gây ách tắc giao thông ở địa bàn thuộc bản Sa Vang, xã Tà Cạ và bản Xốp Khăm giáp xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, người và phương tiện không thể qua lại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã thông báo cho Hạt Quản lý đường bộ huyện Kỳ Sơn biết để tiến hành khắc phục.

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các đơn vị cử lực lượng phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân không chủ quan, tuyệt đối không đi qua các cầu tràn ngập nước. Các điểm ngập tràn trong khu vực biên giới cắm biển báo, dăng dây, cử lực lượng ứng trực, không để người, phương tiện lưu thông, nhằm đảm bảo an toàn./.