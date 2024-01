Công ty Thủy điện Bản Vẽ thay đổi phương thức sản xuất thông qua tích hợp công nghệ kỹ thuật số

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đến nay, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nội bộ. Cụ thể như trong việc quản lý nhân sự từ xa, hội nghị trực tuyến, học trực tuyến, họp trực tuyến, văn phòng trực truyến Doffice… Áp dụng chữ ký số, chữ ký EVNGENCO1 CA trên hạ tầng công nghệ thông tin mới của Tổng công ty. Đã cấp tài khoản ký số cho 100% cán bộ, công nhân viên có chức trách, nhiệm vụ được cấp chữ ký số; Triển khai áp dụng chữ ký số trong các ứng dụng, giao dịch quản lý nội bộ.

Phần mềm QLKT (PMIS) ứng dụng chữ ký số EVNCA để ký phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký vận hành, báo cáo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Ảnh: Linh Chi

Tiếp tục ứng dụng các hệ thống do Công ty xây dựng, như: Phần mềm quản lý giám sát thông số nhà máy BANVEHMI; ứng dụng thông tin sự cố qua SMS; Ứng dụng quản lý tài liệu hội họp sử dụng QRCode động; Ứng dụng QRCode để tra cứu nhanh hồ sơ thiết bị tại hiện trường… Công tác chuyển đổi số trong việc quản trị đã giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, giúp Công ty hạn chế giấy tờ.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty đã cập nhật đầy đủ dữ liệu thông số vận hành, dữ liệu danh mục và số lượng vật tư chi tiết lên phần mềm PMIS. Trong công tác sửa chữa bảo dưỡng, khai thác hiệu quả thiết bị cũng đã áp dụng kết quả phân tích RCM để xây dựng, phê duyệt danh mục phương án kỹ thuật sửa chữa lớn cho các tổ máy. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã thực hiện đấu thầu điện tử cho 100% gói thầu phù hợp với điều kiện hỗ trợ của mạng đấu thầu Quốc gia.

Nhân viên vận hành theo dõi thông số thiết bị qua Ứng dụng QRCode. Ảnh: Linh Chi

Bên cạnh công tác chuyển đổi số, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng quan tâm công tác chuyển đổi nhận thức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của đơn vị. Theo đó, đã phổ biến sổ tay chuyển đổi số của Tổng Công ty; Tổ chức các lớp học, các cuộc thi về chuyển đổi số trên hệ thống Elearning. Thực hiện các tin, bài phóng sự về chuyển đổi số trên đa dạng các kênh truyền thông.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thông tin cho quá trình chuyển đổi số, Công ty đã triển khai các khóa đào tạo nhận thức cho lãnh đạo về an toàn thông tin, đào tạo, tập huấn về xây dựng văn hóa số trong Tổng công ty Phát điện 1; Đào tạo cho cán bộ chuyên trách an toàn thông tin…

Phần mềm E-learning phục vụ công tác học tập, thi của CBCNV. Ảnh: Linh Chi

Theo ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ: Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được Công ty Thủy điện Bản Vẽ quan tâm hàng đầu, bởi nó thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của đơn vị, từ điều hành quản lý đến sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi số giúp cắt giảm chi phí, thời gian, tiếp cận nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của lãnh đạo cũng như của cán bộ, công nhân viên... Những điều này góp phần không nhỏ trong việc tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.