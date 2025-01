Công ty Thủy điện Bản Vẽ triển khai nhiệm vụ năm 2025

Trong năm 2024, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ cũng đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, như: Hỗ trợ Tết Vì người nghèo tại huyện Tương Dương, Thanh Chương; thả cá giống tại lòng hồ thủy điện Bản Vẽ; hỗ trợ xây dựng trường mầm non tại Tương Dương; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo... Tổng kinh phí phục vụ cho công tác an sinh, xã hội lên đến 4,3 tỷ đồng.

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ hỗ trợ huyện Tương Dương 600 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Tiến Đông

Từ những kết quả đạt được đó, năm 2024, tập thể Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ được đề nghị tặng Bằng khen của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước; Công ty cũng trình hồ sơ tặng Bằng khen của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước cho 1 tập thể và 4 cá nhân; ngoài ra nhiều tập thể, cá nhân trong công ty đã được nhận Bằng khen, Cờ thi đua... của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1.

Ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Bước sang năm 2025, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ xác định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, thực hiện vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; tích cực tham gia thực hiện chống hạn, chống lũ, cấp nước cho hạ du theo quy định vận hành hồ chứa; hoàn thành đại tu tổ máy số 2, thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng được giao...

Trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Đông

Tổng công ty Phát điện 1 trao Cờ thi đua cho đơn vị thi đua xuất sắc năm 2024. Ảnh: Tiến Đông

Trao Giấy khen cho các tập thể, đoàn viên công đoàn xuất sắc. Ảnh: Tiến Đông

Cùng với đó, tập trung mọi nguồn nhân lực thực hiện hoàn thành công tác quyết toán đầu tư Dự án Thuỷ điện Bản Vẽ; đồng thời, tích cực phối hợp với UBND các huyện Tương Dương, Thanh Chương giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác cấp đất, tái định cư...