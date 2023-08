Công ty Thủy điện Bản Vẽ thông báo vận hành hồ chứa điều tiết nước qua đập tràn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tại Thông báo số 215/TB-TĐBV, ngày 25/8/2023 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ gửi các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan việc vận hành điều tiết nước qua đập tràn hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, nêu rõ:

Lúc 08h ngày 25/8/2023, mực nước hồ Bản Vẽ ở cao trình 192,27m, (thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ 0,23m), lưu lượng nước về hồ cùng thời điểm là 456 m3/s, lưu lượng nước xả qua tổ máy phát điện là 275 m3/s.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, lưu lượng nước về hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ trung bình trong 3 ngày tới là 380m3/s, dự kiến đến 08h ngày 26/8/2023, mực nước hồ Bản Vẽ sẽ đạt đến cao trình mực nước cao nhất trước lũ 192,5m.

Ban lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ họp thống nhất phương án vận hành hồ chứa điều tiết nước qua đập tràn. Ảnh: TĐBV

Thực hiện theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả; Quyết định số 148/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ kính báo cáo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan việc vận hành điều tiết nước qua đập tràn hồ chứa thủy điện Bản Vẽ như sau:

Thời điểm mở tràn: 08h ngày 26/8/2023.

Tổng lưu lượng xả xuống hạ du (bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điện và qua tràn): Từ 170 m3/s đến 600 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời điểm kết thúc xả: Khi mực nước hồ không cao hơn mực nước cao nhất trước lũ và không có khả năng lên trở lại.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Thuỷ điện Bản Vẽ

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên trên thượng nguồn lưu vực hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ đã xuất hiện 1 trận lũ lớn từ ngày 3/8. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất về hồ là 2.700m3/s, xuất hiện vào lúc 01h15 ngày 6/8, tổng lượng lũ về hồ ước tính khoảng 800 triệu m m3. Thủy điện Bản Vẽ đã cắt 100% đỉnh lũ, hồ thuỷ điện Bản Vẽ đã tích hoàn toàn lượng lũ đổ về, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du.

Việc cắt, giảm lũ cho hạ du đã làm mực nước tăng nhanh từ 158,8m (15h ngày 3/8) lên 192,27m (08h ngày 25/8).

Trước đó, do ảnh hưởng của El Nino, lưu lượng nước về hồ chứa Bản Vẽ thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình nhiều năm; trong khi đó, nhu cầu cấp nước dưới hạ du rất lớn, vì vậy ngay từ đầu năm, để đảm bảo năng suất cho vụ đông xuân, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu thủy điện Bản Vẽ 3 đợt xả nước, đặc biệt giai đoạn cuối tháng 4, khi hàng nghìn ha lúa vụ đông xuân bước vào thời kỳ trổ bông cần sử dụng lượng nước lớn.

Ngày 2/6/2023, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo để phục vụ cấp nước cho người dân gieo trồng vụ hè thu, yêu cầu thuỷ điện Bản Vẽ cấp nước với lưu lượng 200m3/s vào 8 ngày đầu tháng 6.

Công trình thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Thuỷ điện Bản Vẽ