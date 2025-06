Xã hội Công ty Thủy điện Bản Vẽ: Vững vàng sản xuất và tích cực thi đua yêu nước Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của ngành điện Việt Nam, Thủy điện Bản Vẽ nổi lên như một trong những đơn vị tiêu biểu về sản xuất, vận hành và đổi mới sáng tạo, đồng thời là điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.

Sản xuất ổn định, vận hành an toàn

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ là đơn vị chủ quản của Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ, một nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất miền Trung, với 320 MW. Trải qua nhiều khó khăn thách thức, đơn vị không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh mà Tổng Công ty Phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó.

Ngay từ khi đi vào hoạt động với hai tổ máy chính thức hòa lưới điện quốc gia vào năm 2010, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là cho khu vực Bắc Trung Bộ. Hàng năm, sản lượng điện của nhà máy đạt trung bình trên 1 tỷ kWh, nhiều năm liên tiếp vượt kế hoạch được giao. Riêng trong năm 2024, sản lượng điện sản xuất đạt 1.225 triệu kWh, bằng 158% kế hoạch, cao hơn 133% so với năm 2023.

Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ đóng trên địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: Tiến Đông

Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện của Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ đạt, 362,82 triệu kWh. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả của tập thể cán bộ công nhân viên đơn vị trong việc duy trì và phát huy năng lực phát điện trong điều kiện vận hành biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện, Thủy điện Bản Vẽ luôn chú trọng đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị với phương châm “phòng ngừa hơn khắc phục”. Việc áp dụng phương pháp sửa chữa theo độ tin cậy (RCM) là một bước đi đúng hướng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong công tác vận hành lâu dài và bền vững. Trong năm 2024, đơn vị đã hoàn thành đại tu tổ máy H1 và tiểu tu tổ máy H2, xử lý hàng ngàn khiếm khuyết kỹ thuật nhỏ, đảm bảo độ an toàn cao nhất cho toàn bộ hệ thống. Với tinh thần chủ động, tiết kiệm và linh hoạt, công tác bảo trì thường xuyên được thực hiện nghiêm ngặt, tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm vật tư và duy trì độ sẵn sàng cao cho các thiết bị dự phòng.

Một ca trực vận hành tại Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ. Ảnh: Tiến Đông

Không chỉ dừng lại ở công tác kỹ thuật và vận hành, Thủy điện Bản Vẽ còn nổi bật trong công tác quản trị doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì theo chuẩn ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành với các phần mềm quản lý nhân sự (HRMS), tài chính (ERP), kỹ thuật (PMIS), tạo nền tảng vững chắc cho công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Những bước đi này không chỉ giúp đơn vị vận hành hiệu quả hơn mà còn nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho toàn hệ thống.

Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cũng được đơn vị quan tâm hàng đầu. Trong suốt năm 2024, không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn lao động hay sự cố cháy nổ nào. Công ty triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm định thiết bị, huấn luyện ATVSLĐ, diễn tập phòng cháy chữa cháy và kiểm tra định kỳ tại từng phân xưởng. Ý thức chấp hành quy định an toàn của người lao động được nâng lên rõ rệt. Mô hình sử dụng nhóm Zalo để giám sát an toàn hàng ngày thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Các kỹ sư kiểm tra thiết bị tại Trạm điện tại nhà máy. Ảnh: Tiến Đông

Đẩy mạnh thi đua yêu nước và tinh thần vì cộng đồng

Một trong những điểm nhấn rõ rệt trong hoạt động của Công ty Thủy điện Bản Vẽ chính là tinh thần thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng và đều khắp. Các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động sản xuất, với từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể. Các đợt thi đua như “hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh”, “vận hành an toàn, hiệu quả”, “đảm bảo chất lượng, tiến độ trong đại tu tổ máy” luôn được triển khai bài bản, có tổng kết, có biểu dương kịp thời. Nhờ vậy, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của cán bộ công nhân viên được nâng cao rõ rệt, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần không nhỏ vào thành công chung của đơn vị.

Thả cá tại lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ. Ảnh: Tiến Đông

Từ các phong trào thi đua ấy, nhiều gương mặt tiêu biểu đã được phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh trong giai đoạn vừa qua. Những cá nhân kỹ sư Cao Thanh Liêm – Tổ trưởng tổ An toàn thông tin, Phòng Kỹ thuật và An toàn, hay kỹ sư Nguyễn Thành Luân – Trưởng kíp, Phân xưởng Vận hành không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những người tiên phong trong đổi mới, sáng kiến kỹ thuật và đào tạo nội bộ. Những đóng góp của họ là minh chứng sinh động cho việc phong trào thi đua yêu nước không chỉ mang tính hình thức mà thực sự là động lực phát triển bền vững.

Không chỉ chú trọng đến hiệu quả sản xuất, Thủy điện Bản Vẽ còn là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm xã hội và gắn bó với cộng đồng. Các chương trình “Tết vì người nghèo”, “Trung thu cho em”, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trường học bán trú cho học sinh nghèo, hay thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đã trở thành hoạt động thường niên được công ty tổ chức.

Trong 5 năm vừa qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đóng góp hơn 24,2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2025, đơn vị cũng đã hỗ trợ 15 căn nhà cho người nghèo tại 2 huyện Tương Dương và Thanh Chương. Hỗ trợ giáo dục và ủng hộ đồng bào thiên tai tại Tương Dương với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Từng hành động nhỏ đó không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa đơn vị và nhân dân trong vùng dự án.

Ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ chia sẻ: Giai đoạn 2025–2030 đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trong định hướng phát triển tới đây, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của EVN, lấy phong trào làm đòn bẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đổi mới doanh nghiệp. Đơn vị chú trọng tăng cường hiệu quả quản lý, gắn thi đua với việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để lan tỏa giá trị cống hiến trong toàn hệ thống.

Trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, công ty cũng định hướng tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thi đua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và tâm lý người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp hài hòa giữa phong trào thi đua chuyên đề với thi đua thường xuyên, giữa thi đua cá nhân với tập thể nhằm giúp tạo nên môi trường thi đua lành mạnh, kích thích sự sáng tạo và khát vọng vươn lên của từng cán bộ, công nhân viên.

“ Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, công ty cũng đặc biệt chú trọng tới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, coi đây là yếu tố then chốt để bảo đảm sự phát triển ổn định và lâu dài. Việc tổ chức các khóa huấn luyện định kỳ, đào tạo nội bộ và thi sát hạch chuyên môn được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đảm bảo đủ sức đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bối cảnh ngành điện ngày càng hiện đại hóa với những mục tiêu, nhiệm vụ cao hơn trong thời gian tới. Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ

Có thể thấy rằng, trong dòng chảy đổi mới mạnh mẽ của đất nước, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trở thành một tập thể vững mạnh, là tấm gương sáng về tinh thần thi đua yêu nước, là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên. Với những thành tích đã đạt được, liên tục nhiều năm liền Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp bộ, ngành từ trung ương đến địa phương.