Kinh tế Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 kiểm tra an toàn vận hành tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ Chiều 31/5, đoàn công tác do ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận hành tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.

Ông Lê Hải Đăng kiểm tra thực tế tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Linh Chi

Tại buổi làm việc, ông Lê Hải Đăng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tình hình vận hành hồ chứa, phương án đảm bảo an toàn công trình và các kịch bản vận hành trong điều kiện thời tiết cực đoan. Tổng Giám đốc EVNGENCO1 ghi nhận sự chủ động của đơn vị trong công tác bảo trì, kiểm định thiết bị, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn kỹ thuật và vận hành liên tục, hiệu quả.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao đổi với ông Lê Hải Đăng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1). Ảnh: Linh Chi

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hải Đăng nhấn mạnh: Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện trọng điểm, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong đảm bảo cung cấp điện ổn định mà còn trong điều tiết lũ, bảo vệ vùng hạ du. Do đó, việc duy trì vận hành an toàn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất thường là nhiệm vụ then chốt. Ông đề nghị toàn thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động.

Kiểm tra công tác vận hành. Ảnh: Linh Chi

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 cũng đã thăm hỏi, động viên tinh thần và đời sống người lao động đang làm việc tại nhà máy. Ông biểu dương nỗ lực vượt khó, bám trụ nơi vùng sâu, vùng xa để vận hành công trình thủy điện hiệu quả và an toàn.

Ông Phạm Anh Văn - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 tặng quà cho cán bộ, công nhân nhà máy. Ảnh: Linh Chi

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm các cán bộ, công nhân viên đã hy sinh trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ - như một lời tri ân sâu sắc đến những người đã góp phần dựng xây nên công trình quan trọng này.