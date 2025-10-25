Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử về an ninh mạng toàn cầu Việt Nam đăng cai Lễ ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng vào tháng 10/2025, thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên cho không gian mạng.

Sự kiện quốc tế mang tầm vóc lịch sử

Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng quốc tế vào ngày 25 và 26/10/2025 khi Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Sự kiện này được xem là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc.

Tầm vóc của "Công ước Hà Nội"

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 12/2024, công ước này, thường được gọi là "Công ước Hà Nội", bao gồm 9 chương và 71 điều. Đây là văn kiện pháp lý đầu tiên ở cấp độ toàn cầu được thiết lập để điều chỉnh các hoạt động và ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng, một tài sản chung của nhân loại.

Mục tiêu chính của công ước là tạo ra một khung pháp lý chung cho hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh chống tội phạm mạng. Văn kiện này nhấn mạnh việc hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước đang phát triển, nhằm đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi và phức tạp.

Dấu ấn ngoại giao của Việt Nam

Việc được chọn làm nơi diễn ra Lễ mở ký là minh chứng cho vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh chung. Sự kiện gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, hội nghị không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là diễn đàn để các chính phủ, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Chương trình nghị sự và các hoạt động chính

Chương trình nghị sự dự kiến kéo dài hai ngày, bao gồm phiên khai mạc, lễ mở ký chính thức, một phiên thảo luận toàn thể, bốn phiên thảo luận cấp cao và bốn phiên trao đổi bàn tròn. Bên cạnh đó, một triển lãm về công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên hợp quốc đồng tổ chức cũng sẽ diễn ra, giới thiệu các giải pháp và tiến bộ trong lĩnh vực an ninh mạng.

Sự kiện Lễ mở ký Công ước sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp từ 8h50 ngày 25/10/2025 trên kênh VTV1, giúp khán giả cả nước có thể theo dõi diễn biến của sự kiện mang tầm vóc quốc tế này.