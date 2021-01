Crystal Bay kiến tạo những trải nghiệm quốc tế tại Việt Nam

Từ điểm đến quốc tế đa trải nghiệm



Với hệ sinh thái tiện ích, Cam Ranh Riviera trở thành điểm đến quốc tế thu hút du khách trong và ngoài nước với công suất buồng phòng luôn ở mức 80-90% dưới sự quản lý và vận hành của Crystal Bay Hospitality , một thành viên trong hệ sinh thái hơn 30 công ty của Tập đoàn Crystal Bay. Tiếp sau thành công của Riviera, Crystal Bay đang tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại Ninh Thuận với việc kiến tạo 2 tổ hợp All -in - one là SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang và Sailing Bay Ninh Chữ với những tiện ích - dịch vụ mới lạ, vượt trội.

Đến hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh



Crystal Bay tiên phong xây dựng các dự án bất động sản du lịch All - in - one tại các các vùng đất mới.

Mô hình bất động sản du lịch All – in – one với không gian rộng lớn và hệ thống tiện ích đồng bộ được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới. Nhất là khi các gia đình trẻ muốn tận hưởng nhiều tiện ích nhất trong khoảng thời gian giới hạn của kỳ nghỉ. Chưa kể cả ba thế hệ “ông bà – cha mẹ - con cháu” cùng đi du lịch, chỉ có những loại hình bất động sản du lịch tích hợp đa dạng nhiều tiện ích mới đáp ứng được nhu cầu của từng du khách trong một gia đình đa thế hệ.Với kinh nghiệm hơn 20 năm khai thác lữ hành cùng thế mạnh dòng khách quốc tế với thị phần chiếm tới 65% tổng lượng khách Nga tới Việt Nam, Crystal Bay thấu hiểu mong muốn của du khách, từ đó, xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh với thế kiềng 3 chân vững chắc, gồm: Lữ hành, đầu tư hạ tầng du lịch và Dịch vụ, khai thác vận hành.Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng du lịch, Crystal Bay tập trung phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng “All – in – one” (Tất cả trong một), góp phần đưa những vùng đất mới giàu tiềm năng thành các điểm đến quốc tế. Mỗi dự án là một điểm đến kỳ thú, tích hợp các loại hình giải trí và trải nghiệm đa dạng như: mua sắm, thiên nhiên,văn hóa nghệ thuật, nhà tuyết, spa, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe..., mang đến cho du khách kỳ nghỉ đong đầy kỷ niệm đẹp.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch chiến lược “Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản” đang được Crystal Bay triển khai sẽ giúp du khách đến nhiều vùng di sản trong cả nước. Các chuyến bay charter của Crystal Bay đưa du khách trải nghiệm sự cổ kính, rêu phong của Tháp Chàm gắn với văn hóa Chăm của vùng đất Nha Trang - Ninh Thuận – Bình Thuận và sự kỳ vĩ của vịnh Hạ Long thơ mộng - kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.



Lấy nhu cầu trải nghiệm của du khách làm trung tâm để xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All – in – one cùng dịch vụ trọn gói All Inclusive tận tâm…làm nên thành công của Crystal Bay. Đó cũng là con đường phát triển du lịch cao cấp, bền vững tại các vùng đất nhiều tiềm năng mà Crystal Bay trân quý và tâm huyết đầu tư. Từng bước giới thiệu một Việt Nam, trung tâm du lịch mới của Châu Á với nhiều trải nghiệm mới lạ hấp dẫn là con đường bền bỉ phụng sự mà Crystal Bay đã lựa chọn cho hành trình phát triển của mình.