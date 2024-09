Pháp luật Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu Ngày 18/9, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một bà cụ với số tiền gần 800 triệu đồng.

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công an huyện Đức Cơ, thông báo bà C. có liên quan đến một vụ “rửa tiền”.

Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và tên người nhận do kẻ gian cung cấp. Ảnh: Công an huyện Đức Cơ

Người này yêu cầu bà C. phải chuyển toàn bộ số tiền bà có trong tài khoản ngân hàng, rằng việc chuyển tiền là để cơ quan chức năng kiểm tra xem số tiền có liên quan đến hoạt động “rửa tiền” hay không.

Thấy bà C. có phần lưỡng lự, đối tượng liên tiếp đe dọa nếu không gửi tiền vào số tài khoản trên sẽ bị công an bắt giữ vì liên quan tới “rửa tiền” theo lệnh triệu tập của tòa án, viện kiểm sát.

Lo sợ, bà C. đã chuẩn bị đi rút hết toàn bộ số tiền gần 800 triệu đồng trong sổ tiết kiệm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, bà cũng từng nghe cảnh báo lừa đảo trên mạng xã hội nên đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Tại Công an huyện Đức Cơ, bà C. đã được cán bộ giải thích đây là một hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời yêu cầu bà tuyệt đối không được chuyển tiền.

Theo Công an huyện Đức Cơ, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương.