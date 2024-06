Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng

Qua trao đổi, ông S (SN 1945, trú tại Việt Hưng, Long Biên) cho biết, ông có nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội, thông báo ông có liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu ông S chuyển 500 triệu đồng để xác minh.

Ngày 14/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa người dân.

Trước đó, khoảng 14h ngày 13/6, Công an phường Đức Giang nhận được tin báo của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô về việc một cụ ông đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 500 triệu đồng, nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Đức Giang đã cử cán bộ đến ngay chi nhánh ngân hàng để xác minh sự việc.

Qua trao đổi, ông S (SN 1945, trú tại Việt Hưng, Long Biên) cho biết, ông có nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội, thông báo ông có liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu ông S chuyển 500 triệu đồng để xác minh. Thấy biểu hiện bất thường của người rút tiền, cán bộ ngân hàng đã cảnh giác báo tin và phối hợp lực lượng Công an giải thích... Ông S đã hiểu rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng, kịp thời ngăn chặn không để người dân bị lừa đảo thiệt hại tài sản.