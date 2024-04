Cụ thể hóa, đưa Nghị quyết 39 vào cuộc sống

Về nội dung “xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường liên kết vùng”, hiện tỉnh đang triển khai đề án quy hoạch phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó, các huyện, thành, thị đã và đang lập quy hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai quy hoạch bám sát mục tiêu phát triển được định hướng trong Nghị quyết số 39-NQ/TW, để tận dụng những lợi thế trong xúc tiến, thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Các mục tiêu tăng trưởng bước đầu Nghệ An cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2023, kinh tế duy trì được đà tăng trưởng khá (7,14%), cao hơn tốc độ tăng trưởng cả nước (5,05%). Năm 2023 cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với hơn 1,6 tỷ USD (xếp 8/63 tỉnh, thành phố). Tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ USD, đạt 3,11 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2024, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 5.904,3 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, cao hơn tiến độ HĐND tỉnh giao là 25%…