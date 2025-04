Thời sự Cử tri huyện Anh Sơn đề xuất nhiều vấn đề liên quan sắp xếp đơn vị hành chính Cử tri huyện Anh Sơn kiến nghị với Đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp bố trí, cán bộ; giải quyết thủ tục hành chính; việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chiều 11/4, các Đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Anh Sơn trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự có đại diện các sở: Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo huyện Anh Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LT



Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Nhật Minh thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội, tại hội nghị đã có 18 lượt ý kiến cử tri huyện Anh Sơn kiến nghị với đại biểu Quốc hội trên nhiều lĩnh vực.

Cử tri huyện Anh Sơn bày tỏ sự tin tưởng, hoan nghênh và ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" và kỳ vọng vào sự thành công của cuộc cách mạng này để đất nước ngày càng phát triển, hội nhập.

Đại biểu Trần Nhật Minh thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: LT



Cử tri Đặng Sỹ Tám, xã Lĩnh Sơn bày tỏ băn khoăn: Sau sáp nhập xã về quy mô diện tích và dân số là rất lớn, gây khó khăn trong quản lý chính quyền địa phương cấp xã. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của nhân dân, nhất là vùng nông thôn còn nhiều hạn chế, do đó sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các giao dịch hành chính qua dịch vụ công. Do đó, cử tri kiến nghị sáp nhập đảm bảo hợp lý và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Cử tri huyện Anh Sơn phản ánh với đại biểu Quốc hội. Ảnh: LT

Cử tri đề xuất Đảng, Nhà nước cần có lộ trình tinh giản biên chế và hoàn thiện dần bộ máy ít nhất 5 năm sau khi sáp nhập, đồng thời mong muốn bố trí và sử dụng cán bộ trong bộ máy mới đảm bảo khách quan, có sự nhìn nhận đánh giá cán bộ có uy tín, có năng lực thực tiễn.

Đồng thời, cử tri kiến nghị việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc xử lý số lượng cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp. Đề nghị HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách khi bị buộc thôi việc.

Cử tri xã Khai Sơn, Anh Sơn kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: LT

Về lĩnh vực giao thông, cử tri huyện Anh Sơn phản ánh hiện nay đường Quốc lộ 7A có lưu lượng xe ô tô đi lại rất đông, nhất là xe có trọng tải lớn, xe khách… nhưng hiện nay đường đã xuống cấp, ổ gà, ổ voi nhiều vị trí, lòng đường lại rất hẹp, mới đủ 2 làn xe ô tô dẫn tới nguy hiểm cho người đi đường, rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra do đường hẹp và xuống cấp, nhất là đoạn qua địa phận xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Cử tri đề nghị Nhà nước nâng cấp Quốc lộ 7A từ Nghệ An đi nước bạn Lào đoạn qua địa bàn xã Lĩnh Sơn nói riêng và địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nói chung.

Liên quan đến lĩnh vực giao thông, cử tri Nguyễn Văn Trí thị trấn Kim Nhan, Anh Sơn phản ánh tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn. Đề nghị các cấp ngành liên quan cần có các biển báo để người dân tham gia giao thông chú ý, giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Nguyễn Thị Phượng tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri. Ảnh: LT

Hiện nay đường Tỉnh lộ 534 là tuyến đường phục vụ liên kết các xã vùng tả ngạn Sông Lam có lưu lượng xe ô tô đi lại nhiều, nhất là xe có trọng tải lớn nhưng hiện nay đường đã xuống cấp nghiêm trọng, dẫn tới nguy hiểm cho người đi đường, đề nghị Quốc hội, Chính Phủ quan tâm bố trí nguồn kinh phí nâng cấp, duy tu Tỉnh lộ 534 qua địa bàn huyện Anh Sơn.

Cử tri đề nghị lãnh đạo huyện Anh Sơn và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công phần còn lại của đường cứu hộ cứu nạn ven sông để nhân dân thuận tiện đi lại.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Anh Sơn. Ảnh: LT

Ngoài ra, ý kiến cử tri huyện Anh Sơn đề nghị Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu bỏ các thủ tục công chứng rườm rà chất lượng dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đảm bảo thuận lợi, nhanh gọn, kịp thời và hiệu quả; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng,...

Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Anh Sơn tiếp thu kiến nghị của cử tri. Ảnh: LT

Ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Anh Sơn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, tiếp thu trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.