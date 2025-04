Thời sự Cử tri huyện Nam Đàn đề nghị ưu tiên sử dụng trụ sở dôi dư làm cơ sở y tế, giáo dục, không gian cộng đồng Chiều 26/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa ĐBQH Đoàn Nghệ An và cử tri xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách Đoàn Nghệ An và lãnh đạo một số ban, sở, ngành và Thường trực Huyện ủy Nam Đàn.

Các ĐBQH Đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Tăng cường chuyển đổi số sau sáp nhập xã

Đồng tình với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh, xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy nhiên, cử tri đề nghị sau sáp nhập cần đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số để phục vụ người dân và đảm bảo cho quá trình làm việc của cán bộ, công chức.

Đồng chí Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách Đoàn Nghệ An thông báo đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến chế độ, chính sách, cử tri Hoàng Xuân Cảnh ở xã Thượng Tân Lộc đề nghị trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập xã quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc sau sáp nhập.

Cử tri Hoàng Xuân Cảnh ở xã Thượng Tân Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Sau khi không tổ chức cấp huyện và hoàn thành sáp nhập xã thì trụ sở làm việc dư thừa quá nhiều, cử tri đề nghị Trung ương và Quốc hội sớm có cơ chế và hướng dẫn cụ thể để giải quyết tình trạng này nhằm tránh lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Liên quan đến nội dung này, cử tri Nguyễn Văn Lành đề nghị, với các trụ sở dôi dư cần ưu tiên chuyển công năng, ưu tiên bố trí cho các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng.

Cử tri Nguyễn Văn Lành phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri cũng phản ánh và đề nghị có các giải pháp để khai thác cát, sạn trên sông như: mua trang thiết bị như xuồng máy cho người tham gia quản lý, đồng thời, có quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị định vị trên tất cả các các phương tiện, thuyền khai thác cát, sạn trên sông để dễ quản lý.

Ngoài ra, cử tri cũng nêu các ý kiến đề nghị Quốc hội có chính sách để xác minh danh tính, tìm kiếm liệt sĩ; xử lý vướng mắc một số thủ tục liên quan đến đất đai sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành; có chương trình khắc phục sạt lở ven sông.

Lãnh đạo các sở, ngành dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, ý kiến cử tri cũng đề nghị có chủ trương làm đường băng cản lửa chạy dọc theo triền núi Thiên Nhẫn tiếp giáp đất rừng xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương; hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình mương tiêu thoát nước sau xả lũ hồ đập Ba Khe ở xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của 350 hộ dân ở phía sau tràn xã lũ đập Ba Khe.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành thảo luận trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Thành Duy

Cử tri cũng đề nghị tăng kinh phí hoạt động thường xuyên cho cấp xã nói chung, đặc biệt là bố trí thêm kinh phí hoạt động thường xuyên cho khối MTTQ xã và kinh phí cho các hoạt động của thôn, tổ dân phố...

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn và một số sở, ngành liên quan đã giải trình làm rõ các ý kiến cử tri, đặc biệt là công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc đặt tên gọi mới và lựa chọn trung tâm của đơn vị hành chính cấp xã mới...

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Sau khi nghe ý kiến giải trình của lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Nam Đàn, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, ĐBQH Đoàn Nghệ An đã tiếp thu, làm rõ thêm các nội dung cử tri quan tâm.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

Về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đồng chí Thái Thanh Quý đồng tình với kiến nghị của cử tri ưu tiên sử dụng trụ sở dôi dư sau sáp nhập làm cơ sở y tế, giáo dục, không gian sinh hoạt cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh, Trung ương đã giao thẩm quyền quyết định cho cấp tỉnh và cấp huyện. Do đó, địa phương cần căn cứ quy mô dân số, số lượng hộ gia đình để xây dựng phương án sử dụng cụ thể, phù hợp thực tiễn.

Cử tri lắng nghe ý kiến ĐBQH giải trình tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý huyện Nam Đàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là căn cứ lựa chọn tên gọi và vị trí đặt trung tâm xã mới, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước phản ánh về tình trạng tồn đọng, đồng chí Thái Thanh Quý cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên giải trình và ban hành Thông báo kết luận. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị huyện Nam Đàn khẩn trương rà soát, tổng hợp những tồn đọng, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý, đảm bảo đúng kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

Cử tri lắng nghe ý kiến ĐBQH giải trình tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, không để các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như dịch vụ công thiết yếu đối với người dân bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.