Thời sự Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương Sáng 26/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐQBH) đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách Đoàn Nghệ An.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Thanh Chương và cử tri thị trấn Dùng, cùng các xã: Đại Đồng, Thanh Ngọc, Đồng Văn, Thanh Phong, Thanh Tiên, Thanh Hương.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Chương bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội trong những năm qua với nhiều đổi mới trong các kỳ họp, tăng cường các chủ trương, nghị quyết và chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Cụ thể, Quốc hội đã triển khai các biện pháp kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời, tăng cường giám sát các cơ quan hành chính và tổ chức các cuộc chất vấn các bộ, ngành nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động của các địa phương.

Đặc biệt, cử tri cũng ghi nhận sự trách nhiệm và tận tâm của các đại biểu Quốc hội trong việc thường xuyên tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề quan trọng của nhân dân. Việc các đại biểu Quốc hội trực tiếp lắng nghe, phản ánh ý kiến của cử tri và thông báo kết quả kỳ họp đã góp phần làm tăng sự gắn kết giữa cơ quan lập pháp và nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến và kiến nghị của cử tri đã được nêu ra, phản ánh những vấn đề bức thiết đối với sự phát triển kinh tế và đời sống người dân. Ông Nguyễn Văn Sỹ, ở thị trấn Dùng đề nghị, đối với các cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cần sớm được chi trả các chính sách hỗ trợ để ổn định cuộc sống và sinh kế.

Một trong những kiến nghị đáng chú ý là việc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, đoạn Vinh - Cửa khẩu Thanh Thủy. Cử tri cho rằng, việc hoàn thiện tuyến cao tốc này không chỉ giúp giảm thiểu thời gian di chuyển mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tăng cường giao thương giữa Nghệ An và các tỉnh trong khu vực.

Bên cạnh đó, cử tri ở vùng Cát Ngạn cũng phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cầu treo sông Giăng trên Quốc lộ 46B, cho rằng, đây là cầu trọng yếu, có nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện qua lại; qua đó, đề nghị ngành Giao thông khẩn trương triển khai xây dựng mới cầu để đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều cử tri ở các xã khác cũng đã đề nghị phân bổ một phần Quỹ Bảo trì đường bộ cho các xã để có thể chủ động sửa chữa các công trình giao thông nhỏ, tránh tình trạng các tuyến đường hư hỏng kéo dài mà không được sửa chữa kịp thời, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Cử tri huyện Thanh Chương cũng phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch và cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh, cơ sở, không tổ chức cấp huyện).

Theo đó, cử tri đề nghị các cấp chính quyền cần quy hoạch lại các công trình nông thôn mới, đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng để tạo sự kết nối giữa các địa phương đã được sáp nhập, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi di chuyển và làm việc tại các cơ quan hành chính.

Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ mong muốn có một hệ thống chính quyền rõ ràng sau khi sáp nhập xã, trong đó, các chức trách và nhiệm vụ của các cấp chính quyền cần được quy định cụ thể để tránh gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ cho nhân dân.

Liên quan đến nội dung này, cử tri Trình Văn Bằng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Dùng đề nghị cần sớm làm rõ nội dung chuyển giao nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt, không để ách tắc, để phục vụ nhân dân kịp thời.

Ông cũng đề nghị, đối với cán bộ, công chức cấp xã hiện tại sẽ được bố trí làm việc ở cấp xã mới mong muốn được cấp có thẩm quyền quan tâm, có chính sách hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo lại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời cho những người nghỉ; đồng thời, có cơ chế để sớm giải quyết trụ sở, tài sản công dôi dư kịp thời để tránh lãng phí.

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung khác trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, hiệu quả thu hút đầu tư, nông nghiệp, chế độ,chính sách, hỗ trợ thân nhân tìm kiếm hỗ liệt sĩ.

Trên lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần lựa chọn một bộ sách giáo khoa chung cho toàn quốc, nhằm giảm bớt sự xáo trộn trong các trường học và hạn chế tình trạng lãng phí do thay đổi sách giáo khoa quá nhiều lần. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu giảm thiểu sự thay đổi về quy chế và hình thức thi cử, tạo điều kiện ổn định cho học sinh và giáo viên.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy để phục vụ tốt hơn cho người dân

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương và các sở, ngành liên quan đã giải trình các ý kiến cử tri. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình 22 nội dung của 11 lượt ý kiến cử tri, đặc biệt là các nội dung về tìm kiếm, xác minh danh tính, quy tập mộ liệt sĩ; việc nâng cấp các trạm bơm dọc sông Lam để phục vụ tưới tiêu; chính sách hỗ trợ, phát triển các làng nghề;…

Thay mặt các ĐBQH, tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, trao đổi, giải trình thêm nhiều vấn đề liên quan.

Theo đó, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã thông tin thêm với cử tri về thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo chủ trương của Đảng. Đây là bước đi đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần tạo ra một hệ thống quản trị linh hoạt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị cử tri, nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận để tạo điều kiện cho quá trình sắp xếp.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý đã trao đổi cụ thể trước các vấn đề cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị, đặc biệt là sẽ tiếp thu ý kiến cử tri để đề xuất thành lập quỹ xác định ADN từ nguồn lực Nhà nước và xã hội hóa để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ.

Về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng chí cho biết, Chính phủ đang tính toán để báo cáo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9; còn đối với cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập, Trung ương đang giao cho tỉnh chủ động cân đối bố trí theo điều kiện nguồn lực.

Đối với vấn đề cử tri rất quan tâm là đề nghị sớm khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đồng chí Thái Thanh Quý cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phấn đấu khởi công trong năm nay và hoàn thành trong 2 năm kể từ ngày khởi công. Trên cơ sở đó, tỉnh, huyện Thanh Chương cần quan tâm quy hoạch khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, đảm bảo quỹ đất để phát triển lâu dài, xứng tầm; đồng thời, đề nghị nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án.