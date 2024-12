Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thành

Sáng 4/12, các đại biểu Quốc hội: Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 2 xã Phúc Thành và Đồng Thành (huyện Yên Thành).

Cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Yên Thành.