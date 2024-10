Xây dựng Đảng Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại Tương Dương và Nghi Lộc Ngày 29/10, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện Tương Dương và Nghi Lộc trước kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh.

* Tại Tương Dương, sáng 29/10, các đại biểu: Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại bản Cha Hìa, xã Xiêng My.

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, ông Cao Tiến Trung đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh; thông báo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Xiêng My - Tương Dương. Ảnh: Phan Tú

Qua tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xiêng My, cử tri đã phản ánh, kiến nghị về các vấn đề như: đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 bản Chon vào trung tâm UBND xã Xiêng My; đường từ xã Xiêng My đến xã Cam Lâm, huyện Con Cuông; đường từ bản Đình Tài, xã Xiêng My đi bản Tạt, xã Yên Thắng đã bị sạt lở, xói mòn.

Cử tri đề xuất cần có chính sách đền bù cho người dân bản Piêng Ồ đã canh tác, khai hoang ruộng nước đất bằng ven khe suối từ khi chưa thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; nâng mức hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở; sớm phân bổ nguồn kinh phí tiền điện quý IV năm 2023 để kịp thời chi trả cho các hộ nghèo; ưu tiên phân khai các nguồn kinh phí cho huyện Tương Dương khi triển khai Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tại Hội nghị, có 12 cử tri phát biểu kiến nghị về: Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước khi khai thác đá tại khu vực khe Chà; giải quyết chế độ mai tang phí cho thân nhân cựu thanh niên xung phong; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên bản, liên xã; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và người nghèo; trợ cấp cho người bị khuyết tật; nâng cấp hạ tầng lưới điện; chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ cây con giống; tạo việc làm cho người dân; giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Nong Mò và bản Khe Quỳnh…

Cử tri Vi Văn Vệ, bản Cha Hìa, xã Xiêng My kiến nghị sớm cấp chế độ mai táng phí cho thân nhân cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Phan Tú

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện UBND huyện Tương Dương và UBND Xiêng My đã giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh phát biểu, tiếp thu ý kiến của cử tri, trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của cử tri về đầu tư, xây dựng các tuyến đường; phân bổ ngân sách cho huyện Tương Dương khi triển khai Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đảm bảo an toàn lưới điện; chế độ bảo trợ xã hội … Các đại biểu cũng tổng hợp những ý kiến khác của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tương Dương tặng 10 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo xã Xiêng My.

* Chiều 29/10, các đại biểu: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Lân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc.

Tại Hội nghị, có 7 cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị 16 vấn đề: Kiến nghị nâng cấp các đoạn đường cấp thiết trong xã đã xuống cấp, hư hỏng; xây mương thoát nước đường 48E qua xóm 2; đề nghị thi công đường Cầu Trường, đường Long Thịnh đi qua địa bàn xã...

Cử tri Trần Quảng Huệ, xóm 4, xã Nghi Thịnh - Nghi Lộc phản ánh các vấn đề về đầu tư xây dựng giao thông. Ảnh: Lê Xuân

Một số cử tri xã Nghi Thịnh cũng bày tỏ băn khoăn và kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm đầu tư công tác thủy lợi, quản lý vật tư nông nghiệp, hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho sản phẩm, quan tâm hỗ trợ cho người dân thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Cử tri cũng kiến nghị định giá đất sau thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cần sát hơn với thị trường, một số hộ dân được đền bù quá thấp; cần hỗ trợ cho người dân đã hiến đất làm đường khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ xây nhà văn hóa xóm; việc cải cách sách giáo khoa; hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên sư phạm; về kinh phí của tổ tự quản, các tổ chức Hội, phụ cấp cho Phó Bí thư các chi đoàn, chi hội cũng được nhiều cử tri phản ánh, kiến nghị...

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, đại diện một số phòng, Ban thuộc UBND huyện, UBND xã đã giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Những băn khoăn, trăn trở của cử tri xã Nghi Thịnh được đại biểu HĐND tỉnh giải trình, tiếp thu và tổng hợp, kiến nghị đến các đơn vị liên quan xem xét giải quyết.