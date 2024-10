Thời sự HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tín dụng đen tại Nghi Lộc Ngày 18/10, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về “Công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại huyện Nghi Lộc.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia cuộc làm việc có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Trước khi làm việc với huyện Nghi Lộc, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã trực tiếp khảo sát thực tế tại Công an xã Phúc Thọ và Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân.

Khởi tố 9 vụ án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo báo cáo của huyện Nghi Lộc, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, hoạt động “tín dụng đen”, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn huyện tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, phạm vi lan rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt trên không gian mạng, các đối tượng tạo dựng nhiều ứng dụng vay vốn dưới hình thức quảng cáo thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, dễ tạo lòng tin với người dân nhưng thực chất là lãi suất cao hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đối với hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trên địa bàn huyện Nghi Lộc tồn tại một số hình thức phổ biến qua các mạng xã hội Youtube, Zalo, Facebook, Tiktok,...

Đối với hoạt động tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn, các đối tượng thường lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty cho vay tài chính để cho vay lãi nặng, nhằm vào tâm lý hám lợi nhuận của người dân để huy động vốn với số lượng lớn rồi bỏ trốn, chiếm đoạt tài sản.

Đồng chí Lê Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức tán phát, dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng; thông qua các mạng di động, Internet nhắn tin mời chào và các thủ đoạn khác nhằm lừa người dân và những người bị chúng dồn ép lâm vào hoàn cảnh khó khăn buộc họ phải vay tiền với lãi suất cao.

Thượng tá Đậu Anh Thắng - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, huyện Nghi Lộc tích cực tăng cường các giải pháp chấn chỉnh, siết chặt quản lý, cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực liên quan, nhất là đối với việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh chuyển đổi từ kinh doanh dịch vụ cầm đồ sang kinh doanh dịch vụ tài chính.

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đối chiếu doanh thu, thuế của các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính và các cơ sở kinh doanh khác, trên cơ sở đó xác định các cơ sở có biểu hiện hoạt động tín dụng đen để trao đổi, phối hợp kiểm tra, xử lý.

Lực lượng Công an huyện đã phối hợp cơ quan, ban, ngành chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, tập trung vào các công ty, cơ sở kinh doanh, đầu tư kinh doanh; kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 21 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý; đồng thời, kiểm tra đối với 1 chi nhánh Công ty F88 có địa chỉ tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Đồng chí Trần Đình Toàn - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố 2 vụ án và 2 bị can liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; khởi tố 9 vụ án và 11 bị can liên quan đến sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ huyện Nghi Lộc đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề cần quan tâm, làm rõ.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND nhận định, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp, trong đời sống xã hội hiện nay. Qua thực tế các địa phương, nhận thấy nảy sinh ra nhiều vấn đề khó, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của không chỉ lực lượng Công an, mà cả chính quyền địa phương và cộng đồng, các tổ chức xã hội.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống 2 loại tội phạm này. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền đối với những đối tượng dễ bị tác động như người già, thanh niên,... Xem đây là giải pháp quan trọng, then chốt trong phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tín dụng đen và sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự hiện diện của cơ quan chức năng, lực lượng an ninh trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành kênh thông tin chính thống để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nêu cao cảnh giác cũng như nhận những phản hồi, tố giác, kiến nghị của người dân trên địa bàn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND đề nghị phát huy vai trò của các lực lượng, trong đó Công an chính quy tại các xã nòng cốt, cùng các tổ đoàn thể, chính trị xã hội, tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND cũng tiếp thu các ý kiến liên quan đến hoàn thiện chính sách, pháp luật, chính sách vay vốn,... của các ngành chức năng huyện Nghi Lộc để chuyển đến các cấp, ngành liên quan thảo luận, xem xét.