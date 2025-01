Xã hội Hàng chục công nhân mắc bụi phổi ở Nghệ An được bồi thường Hơn 1 tháng sau khi Báo Nghệ An có phản ánh, Công ty TNHH Châu Tiến đã chi trả bồi thường cho 21 công nhân mắc bụi phổi trong thời gian làm việc tại công ty này.

Ngày 25/1, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc), vừa tiến hành chi trả bồi thường cho 21 lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

21 người này nằm trong danh sách 22 trường hợp phát hiện mắc bệnh bụi phổi khi vẫn đang làm việc tại công ty. Riêng 1 trường hợp không đi giám định y khoa bệnh nghề nghiệp nên không được bồi thường.

Các công nhân trao đổi với lãnh đạo Công ty. Ảnh: CTV

Ngoài ra, cũng trong ngày 24/1, Công ty TNHH Châu Tiến đã hỗ trợ, thanh toán chi phi y tế khác và điều trị bệnh nghề nghiệp cho 28 trường hợp khác với tổng số tiền 365 triệu đồng. Theo đó, những trường hợp còn giữ hóa đơn, chứng từ được hỗ trợ 100%, còn những người không còn chứng từ hoặc chứng từ khám và điều trị bệnh nghề nghiệp không hợp lý chỉ nhận được 50%.

Hồi tháng 3/2024, Công ty TNHH Châu Tiến đã chi trả bồi thường cho thân nhân những công nhân tử vong do bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp. Cụ thể, công ty này đã thực hiện chi trả bồi thường chế độ cho thân nhân người lao động tử vong gồm: Trần Hữu Quang, Trần Trọng Thi, Phạm Quang Sơn, Trần Ngọc Hoa và Hoàng Văn Sơn (cùng ngụ ở huyện Nghi Lộc) với tổng số tiền hơn 560 triệu đồng.

Các công nhân chờ nhận tiền bồi thường. Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong hơn 110 người từng làm việc ở Công ty Châu Tiến trong giai đoạn 2017 đến 2023 đã được thăm khám, thì có đến 71 người bị mắc bệnh nghề nghiệp bụi phổi. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có 67 người được khám suy giảm khả năng lao động. Còn 4 người chưa đến trung tâm giám định để tiến hành thăm khám dù đã có giấy mời.

Trong số này, chỉ có 22 người được xác định bị mắc bệnh nghề nghiệp trước khi nghỉ việc tại Công ty TNHH Châu Tiến; có 45 người được xác định mắc bệnh nghề nghiệp sau khi đã nghỉ việc.

Với 45 người này, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong Luật An toàn vệ sinh lao động, Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chưa quy định trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động. Vì vậy, ngày 29/7 vừa qua, sở đã có công văn đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn. “Ngày 23/8/2024, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), đã có công văn phản hồi. Tuy nhiên, trong công văn chỉ nêu ngắn gọn là đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật”, vị này nói.

“Đối với người lao động ở Công ty TNHH Châu Tiến đã nghỉ việc rồi mới phát hiện bệnh nghề nghiệp, thì chưa có quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động. Do đó, chúng tôi cũng rất khó khăn trong việc yêu cầu người sử dụng lao động chịu trách nhiệm bồi thường, trợ cấp, chi trả chi phí y tế, chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. Như vậy cũng rất thiệt thòi cho một số công nhân”, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nói thêm.

Cảnh bụi bặm trong Công ty TNHH Châu Tiến. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, nhiều công nhân nằm trong danh sách 45 người này không đồng tình với quan điểm này. “Chúng tôi thấy hàng loạt công nhân từng làm việc ở đây tử vong nên ai cũng sợ. Nên mới nghỉ việc để còn tự đi khám vì cảm thấy sức khỏe dần đi xuống. Vì trong thời gian làm việc ở đó, nhiều năm liền công ty không tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân. Cứ làm việc ở đó, chờ đến khi công ty khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thì biết đến khi nào. Đó là lỗi của công ty, chứ không phải của chúng tôi”, một lao động mắc bệnh nghề nghiệp sau khi nghỉ việc nói.

Tương tự, một người khác cho rằng, nếu Công ty TNHH Châu Tiến làm theo quy định, tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân đều đặn, nhiều công nhân sẽ không xin nghỉ việc để tự đi khám. “Dù chúng tôi đã nghỉ việc rồi mới phát hiện bệnh nghề nghiệp, nhưng nếu chúng tôi không làm việc ở đó, thì sẽ không mắc căn bệnh này. Nếu công ty tuân thủ quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ không phải khổ sở với căn bệnh quái ác này. Bây giờ nói không bồi thường là không đúng”, người này nói.