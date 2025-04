Thời sự Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành Bày tỏ đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính của Đảng và Nhà nước, cử tri huyện Yên Thành cũng gửi đến đại biểu Quốc hội những băn khoăn trong quá trình sắp xếp.

Chiều 14/4, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Yên Thành.

Cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, huyện Yên Thành.

Tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Yên Thành.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: L.T



Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc ngày 5/5 tới - kỳ họp lịch sử với lượng công việc đồ sộ và hệ trọng. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. Dự kiến thông qua 30 luật và 7 nghị quyết trên các lĩnh vực. Trong đó, có nghị quyết về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy​, và các cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho phát triển kinh tế - xã hội ở những lĩnh vực, địa phương trọng điểm. Kỳ họp lần này, Quốc hội cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác,...

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Ảnh: L.T



Cũng tại Kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và tổ chức bộ máy quan trọng khác​; chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ​,...

Chủ tịch UBND xã Long Thành ông Nguyễn Văn Đề kiến nghị nâng cấp các cầu xuống cấp ở địa phương. Ảnh: L.T

Phản ánh tâm tư với đại biểu Quốc hội, ý kiến cử tri huyện Yên Thành đồng tình nhất trí cao với chủ trương thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW,.

Tuy nhiên, nhân dân còn băn khoăn về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã quá rộng, sẽ có những địa bàn dân cư cách quá xa trung tâm trụ sở chính quyền cấp xã, khó khăn cho nhân dân trong việc đi lại, trong điều kiện dân trí chưa cao, việc ứng dụng công nghệ số của một bộ phận dân cư còn hạn chế, thì sẽ ảnh hưởng đến một số thủ tục hành chính của nhân dân.

Nhân dân băn khoăn khi đặt trụ sở hành chính để sao cho phù hợp với việc đi lại làm thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất.

Cử tri Hoàng Xuân Tời - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thành kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: L.T



Cử tri Hoàng Xuân Tời - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thành nêu ý kiến: Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô, không gian phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tuy nhiên, công tác này gặp không ít khó khăn, do đó, cần có những cán bộ, đảng viên hy sinh quyền lợi cá nhân để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Cử tri Hoàng Xuân Tời cho rằng: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tư tưởng đối với các tầng lớp nhân dân. "Công tác tư tưởng của cấp ủy, chính quyền phải đi trước một bước để định hướng kịp thời tránh "nhiễu" thông tin gây xáo động trong nhân dân", ông Hoàng Xuân Tời nói.

Đại diện lãnh đạo huyện Yên Thành tham dự hội nghị. Ảnh: L.T



Ý kiến cử tri huyện Yên Thành đề xuất việc sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ, công chức phải thực hiện công tâm, minh bạch, đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vy Ngọc Quỳnh tiếp thu trả lời kiến nghị cử tri huyện Yên Thành. Ảnh: L.T

Đề nghị Trung ương, Quốc hội chỉ đạo Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sớm trình các văn bản về các chế độ, chính sách, đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động bị thôi việc hoặc nghỉ hưu do tinh giảm bộ máy và sát nhập đơn vị hành chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tinh gọn bộ máy và sát nhập tỉnh, xã. Quốc hội sớm sửa đổi Hiến pháp và một số bộ luật phù hợp với tình hình đất nước ta hiện nay.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vương Đình Nhuận trả lời kiến nghị của cử tri huyện Yên Thành liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý. Ảnh: L.T

Cử tri thống nhất và hài lòng về quyết định của Bộ Chính trị thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước, quy định dạy thêm và học thêm theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay thực hiện chưa triệt để, các hình thức dạy thêm, học thêm vẫn còn xảy ra dưới nhiều hình thức. Đề nghị có văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và kiểm định chất lượng đối với các trung tâm dạy thêm.

Một số dư luận cho rằng, thủ tục hành chính còn vướng mắc, gây khó khăn, phiền hà cho người dân; một số người lớn tuổi, người có trình độ thấp không thực hiện được hồ sơ, thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công; một số thủ tục hành chính còn quá rườm rà, phức tạp, nhất là lĩnh vực đất đai từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Nguyễn Văn Dương tiếp thu trả lời kiến nghị cử tri địa phương. Ảnh: L.T

Nhân dân tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành Trung ương có cơ chế bình ổn giá cả thị trường, giá vật tư, phân bón và một số mặt hàng thiết yếu.

Ngoài ra, cử tri còn băn khoăn về bình ổn giá cả thị trường, giá vật tư nông nghiệp tăng khó khăn cho sản xuất nông nghiệp đề nghị ngành Y tế tăng cường kiểm tra về giá niêm yết thuốc.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tiếp thu, trả lời làm rõ các ý kiến cử tri huyện Yên Thành. Ảnh: T.L



Về vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội: Tình hình lao động, việc làm của người lao động; công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng, công khai kinh phí ủng hộ thiệt hại do bão số 3 gây ra; việc thực hiện Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… được cử tri huyện Yên Thành quan tâm kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở ý kiến, phản ánh của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Yên Thành đã trả lời, giải trình trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã tiếp thu, trả lời làm rõ các ý kiến cử tri huyện Yên Thành phản ánh trực tiếp tại hội nghị và tổng hợp qua văn bản gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.