Cử tri quân hàm xanh Nghệ An làm nhiệm vụ 'kép' nơi biên giới

Sẵn sàng chờ đón ngày bầu cử

Xã Mỹ Lý là 1 trong 16 địa phương của huyện Kỳ Sơn thực hiện bầu cử sớm vào ngày 21/5 với 9 đơn vị bầu cử. Tại các khu vực bầu cử trên địa bàn xã Mỹ Lý, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc cũng như danh sách các đại biểu đã được niêm yết, treo ngay ngắn. Ngày 19/5, Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý từ tinh mơ đã cùng với lãnh đạo Đảng ủy xã và các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số khu vực trên địa bàn.

Trung tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết, tuyên truyền và bảo vệ tốt ngày hội bầu cử sớm ở Mỹ Lý và Bắc Lý được đồn thường xuyên phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện thời gian qua, đặc biệt là những ngày “nước rút” này. Các cử tri quân hàm xanh chúng tôi cũng như người dân địa phương đang háo hức được thực hiện quyền công dân trong lựa chọn các đại biểu xứng đáng”.

Cán bộ Đồn Biên phòng và Đảng ủy xã Mỹ Lý kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm khu vực bản Xằng Trên. Ảnh: HT

Cũng như ở xã Mỹ Lý, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên toàn tỉnh thời gian qua cũng đang gấp rút cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt là tại các địa phương tiến hành bầu cử sớm. Đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương khoảng 30 phút/ngày; tuyên truyền tập trung được 215 đợt/23.600 lượt người; tuyên truyền lưu động tại các điểm đông dân cư được 60 đợt/260 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia.



Trước đó, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và làm việc với Huyện ủy, HĐND các huyện biên giới về việc cơ cấu cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã biên giới. Đến thời điểm này, có 2 cán bộ thuộc BĐBP tỉnh ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (Thanh Chương và Kỳ Sơn), 23 cán bộ ứng cử đại biểu HĐND xã biên giới.

Các Đồn Biên phòng cảng Cửa Lò Bến Thủy, Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và các địa phương ký kết phối hợp chống dịch Covid-19 và tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Lê Thạch

Các khu vực biên giới của Nghệ An có 129 tổ sẽ được bầu cử sớm vào ngày 21/5/2021 tại 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong. Trong đó, Kỳ Sơn có 99 tổ, Tương Dương 21 tổ, Quế Phong 4 tổ và Con Cuông 5 tổ.

Đối với các cử tri là Bộ đội Biên phòng, có cử tri thuộc 9 Đồn Biên phòng tham gia bầu cử sớm. Đó là 7 đồn ở tuyến Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Tương Dương) và Đồn Biên phòng Châu Khê (Con Cuông). Trong đó, có tổ bầu cử tại Đồn Biên phòng Châu Khê thực hiện bầu cử độc lập, các đơn vị còn lại (gồm 21 tổ) tham gia bầu cử sớm cùng với địa phương nơi đóng quân.

21 tổ cử tri mang quân hàm xanh tham gia bầu cử sớm cùng với các địa phương bao gồm: các tổ ở bản Khe Bu và Khe Nà (xã Châu Khê, Con Cuông); các tổ ở bản Huồi Xái, Huồi Mới, Mường Lống, Nậm Tột (xã Tri Lễ, Quế Phong); các tổ ở bản Huồi Xui, Huồi Cáng, Kèo Cơn (xã Keng Đu, Kỳ Sơn); Thăm Hón, Ka Dưới, Ka Trên, Tổng Khư, Ka Nọi, Huồi Thum, Huồi Xài, Quặc 3 (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn); Kẹo Phà Tú, Kẹo Nam, Xám Thang, Cha Nga, Na Kho (xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn); 2 tổ tại bản Huồi Sơn và bản Phà Lõm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương).

Tính cả hai đợt bầu cử sớm vào 21/5 và đợt chính thức 23/5, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An có 6 tổ bầu cử độc lập gồm: Cơ quan Bộ Chỉ huy và các Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai), Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu), Đồn Biên phòng Môn Sơn, Đồn Biên phòng Châu Khê và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Con Cuông).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và BCH BĐBP tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị ở Con Cuông, Tương Dương. Ảnh: Lê Thạch

Đảm bảo an ninh biên giới và phòng, chống dịch



Cùng với việc tuyên truyền hướng về ngày hội lớn của dân tộc, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn bền bỉ thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ bình yên biên giới, phòng chống dịch Covid-19. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ 727 vụ/1.008 đối tượng/336 phương tiện (trong đó có 16 chuyên án); tang vật thu 80 bánh heroin; 112,905 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 04 kg Ketamin; 75.509 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác; xử phạt vi phạm hành chính 522 vụ/680 đối tượng và 4 doanh nghiệp, nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Trong phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP đã chủ trì phối hợp với các lực lượng lập 67 tổ, chốt cố định và cơ động với quân số hơn 500 đồng chí vừa làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa kết hợp phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ đội Biên phòng ở xã Tam Hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến từng người dân trên địa bàn. Ảnh: Lê Thạch

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An cho biết: Chúng tôi đã ban hành Kế hoạch của Bộ Chỉ huy về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai kế hoạch tổ chức bảo vệ các khu vực bầu cử, tổ kiểm phiếu, các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực bỏ phiếu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đơn vị quản lý dịp trước, trong và sau bầu cử. Bên cạnh đó, yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử, vừa tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.