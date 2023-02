Cửa hàng xăng dầu đóng cửa gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vì nhiều lý do, chủ yếu là kinh doanh thua lỗ, thời gian qua có khá nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An xin được đóng cửa. Điều này phần nào gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Như mới đây, Cửa hàng xăng dầu lương thực Yên Thành khối II, thị trấn Yên Thành xin dừng hoạt động từ ngày 10/1/2023 và hiện cửa hàng này đã được Sở Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh.

Cửa hàng xăng dầu này nằm ở ngay trung tâm thị trấn Yên Thành, lâu nay phục vụ rất tiện lợi cho nhiều phương tiện ở các xã Xuân Thành, Tăng Thành và thị trấn Yên Thành. Tuy nhiên, từ khi cây xăng này đóng cửa ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt của người dân.

Một người dân địa phương chia sẻ: Cửa hàng xăng dầu này đóng cửa gây bất tiện cho người dân. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn khi phải đi quãng đường dài đến cây xăng dầu khác, xếp hàng chờ đợi để tìm nơi đổ xăng; thời điểm Tết Nguyên đán người dân tranh nhau đổ xăng ở cây xăng ở xã Hoa Thành.

Cũng gần địa bàn thị trấn Yên Thành, Cửa hàng xăng dầu Ngọc Vinh ở xóm 2, xã Tăng Thành đã xin ngành chức năng đóng cửa từ ngày 15/2/2022. Cây xăng này nằm ở vị trí “đắc địa” dân cư sầm uất, gần với các khu vực Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, chợ Viện… Một người dân địa phương cho biết: Lâu nay các phương tiện ra đây đổ xăng, dầu rất thuận tiện, một năm qua cây xăng này đóng cửa người dân phải đi ngược lên xã Đồng Thành, hoặc đi xuống khối I, thị trấn Yên Thành từ 2-3 km để đổ nhiên liệu vừa mất thời gian, vừa tốn kém thêm chi phí đi lại.

Ông Đào Văn Khai - Chủ tịch UBND xã Tăng Thành cho biết: Toàn xã Tăng Thành lâu nay chỉ có cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Vinh, thì hiện nay đã xin dừng hoạt động, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư. Hiện nay đã có doanh nghiệp về khảo sát, xin thủ tục để mở cửa hàng xăng dầu tại khu vực cầu Khe Vằng ở xóm 1 gần chợ Viện. Nếu tại đây có cây xăng dầu thì người dân sẽ đỡ phải đi xa để mua xăng dầu.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Thành, địa bàn huyện có 51/61 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động; từ năm 2021 đến nay đã có 13 cửa hàng xăng dầu xin nghỉ việc vì nhiều lý do, trong đó có kinh doanh thua lỗ. Trước thực trạng trên, UBND huyện Yên Thành đang phối hợp với ngành liên quan kiểm tra rà soát các cây xăng, dầu tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để đảm bảo cung ứng kịp thời cho nhân dân.

Tại địa bàn xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Cửa hàng xăng dầu Phụng Loan đóng cửa hoạt động gần 1 năm qua cũng gây không ít khó khăn cho người dân quanh vùng. Một người dân ở xã Hồng Long cho hay: Từ khi cây xăng này đóng cửa chúng tôi phải đi thêm 2-3 km xuống xã Xuân Lâm hoặc xã Hưng Tiến để mua xăng.

Đại diện UBND xã Hồng Long cho biết: Việc nghỉ cây xăng này đóng cửa cũng gây bất tiện cho người dân, bởi cả xã Hồng Long chỉ có duy nhất 1 cây xăng dầu trên. Xã đang rất cần doanh nghiệp, hộ gia đình có điều kiện mở thêm cây xăng dầu trên địa bàn xã phục vụ bà con.

Ông Trần Văn Phú - Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Nam Đàn cho biết thêm: Địa bàn huyện Nam Đàn có 33 cửa hàng đang hoạt động, từ năm 2021 đến nay có 4 cây xăng dầu đóng cửa, đã được Sở Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh. Lý do các cửa hàng xin nghỉ là do hết thời hạn giấy phép kinh doanh và do kinh doanh thua lỗ.

Các cửa hàng xin nghỉ bao gồm: Cửa hàng xăng dầu Hường Liên (DNTN Hường Liên) ở xóm Đồng Chăm, xã Nam Cát; Cửa hàng xăng dầu Văn Hương (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn Hương) ở xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường; Cửa hàng xăng dầu Phụng Loan xã Hồng Long; Cửa hàng xăng dầu Hoàng Sơn ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

"Cây xăng dầu dừng hoạt động ảnh hưởng phần nào đến nhu cầu dùng xăng, dầu của các khu vực dân cư, tuy nhiên do mật độ cũng khá "dày" vấn đề phục vụ người dân không đáng lo. Thời điểm này, cung ứng xăng dầu ở Nam Đàn đang ổn định, huyện đang phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các cửa xăng dầu, nỗ lực đảm bảo nguồn cung cho nhân dân" - ông Phú cho biết.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, địa bàn tỉnh Nghệ An có 681 cây xăng dầu hiện đang hoạt động bình thường; chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay có 10 cửa hàng xăng dầu đóng cửa xin dừng hoạt động, chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nam Đàn… Ngoài ra, từ năm 2021, toàn tỉnh có hơn 20 cửa hàng xăng dầu đã dừng hoạt động sau khi hết hạn giấy phép.

Trước khó khăn trên, Sở Công Thương đang phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng dầu, quản lý, điều hành hoạt động xăng dầu; báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án chỉ đạo, điều hành hợp lý, kịp thời.

Mặc dù đang còn những khó khăn, tuy nhiên nguồn cung xăng dầu trên địa bàn Nghệ An vẫn đang được đảm bảo. Nghệ An hiện có 8 doanh nghiệp tư nhân phân phối xăng dầu, hiện nay nguồn dự trữ xăng dầu đạt trên 200.000m3, Sở Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối chủ động khai thác các nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu cho nhân dân trong thời gian tới.