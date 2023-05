Cửa Lò “cất cánh” đưa du lịch phát triển xứng tầm

P.V: Ông có thể cho biết, năm 2023, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu phát triển du lịch như thế nào?

Ông Doãn Tiến Dũng: Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thị xã 5 năm giai đoạn 2020 – 2025; năm thứ 6 thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với những lợi thế, tiềm năng sẵn có của một đô thị du lịch sau 29 năm xây dựng và phát triển, thị xã Cửa Lò tiếp tục khẳng định những lợi thế nhất định để cạnh tranh.

Một số dịch vụ chất lượng cao đưa vào khai thác, có các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm Quốc gia sẽ được tổ chức, hạ tầng kỹ thuật du lịch sẽ được đầu tư. Đặc biệt, hệ thống ki-ốt phía Đông đường Bình Minh được giải tỏa và kiến thiết lại bãi biển cùng với việc tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Năm 2023, thị xã phấn đấu đón 3,4 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2022. Trong đó, có 1,250 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12% so với năm 2022. Khách quốc tế đạt 2.500 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Thẩm định và công nhận từ 4 – 5 cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn 2 – 5 sao.