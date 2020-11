Cửa Lò phấn đấu đón hơn 3 triệu lượt khách trong mùa du lịch 2021

Năm 2021, Cửa Lò tập trung phấn đấu để đạt một số chỉ tiêu du lịch như: Đón 3 triệu 150 ngàn lượt khách, tăng 42,5% so với năm 2020. Trong đó 1 triệu 610 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 46 % so với năm 2020. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7 % so với năm 2020. Xây mới 03 cơ sở với 300 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 303, có khả năng phục vụ 30.500 ngàn lượt khách lưu trú/ ngày đêm. Giải quyết việc làm từ 200 - 250 lao động. Xây dựng, thẩm định và công nhận từ 03- 05 nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.