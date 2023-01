Cùng đất nước mãi Xuân!

Đất trời rộn rã vào Xuân; gác lại những lo toan, lòng người lại hân hoan đón một cái Tết cổ truyền sáng đẹp nghĩa cội nguồn, thiêng liêng tình Tổ quốc. Xuân nay, Tết nay, như đã bao mùa Xuân cách mạng trên non sông gấm vóc nước Việt thân yêu, lại bừng lên khát vọng – niềm tin về một năm mới với những vận hội mới, thành công mới, cho trên con đường đi tới tiếp nối những “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua” theo vọng ấm thơ Người!

Chào năm mới Quý Mão 2023! Hòa sắc màu, thanh âm Xuân cùng muôn quê trên các miền Tổ quốc, quê hương Nghệ An “non xanh nước biếc” tự tin với gam màu khởi sắc của bức tranh kinh tế – xã hội có được từ những nỗ lực lớn lao, sắt son lòng Dân – ý Đảng vượt mọi khó khăn, thách thức trong năm cũ Nhâm Dần 2022. Trong một năm qua ấy, tỉnh quê hương Bác Hồ ngày một khẳng định là điểm đến sôi động của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, của bạn bè, du khách muôn phương; Đặc biệt là được đón nhận sự quan tâm sâu sắc, niềm tin cậy, khích lệ lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua những chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Xuân mới, đón Tết an vui, trên khắp quê hương Nghệ An từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, cộng hưởng một sức vươn với quyết tâm đem hết nội lực, kết nối mọi tiềm năng phát triển. Đây thành Vinh đô thị loại I không ngừng nâng tầm trung tâm phát triển của tỉnh và khu vực. Đây Cửa Lò như thay “áo mới”, khoáng đạt không gian đô thị du lịch biển mời gọi đầu tư; cây cầu Cửa Hội khỏe khoắn nối đôi bờ Lam giang thêm động lực để tương lai gần tạo nên cực tăng trưởng mới Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh. Đây Hoàng Mai – Đông Hồi xốc lại “hành trang”, kỳ vọng góp phần làm bật lên sức mạnh và tính năng động phía Bắc tỉnh nhà… Đây, miền Tây rộng lớn cùng dải biên cương thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào chờ đón mọi nguồn lực phát huy tiềm năng…

Và nhiều nữa bao nhịp Xuân quê hương vui Tết ấm trong mỗi thôn xóm, khối phố, bản làng, trong mỗi nhà, mỗi người… như cất lên rộn rã lời chào Xuân Quý Mão vững chắc niềm tin đi tới cùng đất nước mãi Xuân!