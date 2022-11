Cuộc sống của nữ diễn viên Việt đầu tiên trở thành phi công bây giờ ra sao?

(Baonghean.vn) - Sông Vinh xưa, là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh tế - chính trị - văn hoá của mảnh đất Yên Trường - Kẻ Vĩnh - những địa danh của Vinh xưa. Dòng sông Vinh thời đó, chảy qua khu vực trung tâm thị xã Vinh. Phía bờ bắc của sông Vinh là nơi chính quyền Pháp đặt toà công sứ. Bến sông cũng là cửa ngõ để vào khu vực hào thành Vinh. Lúc bấy giờ chợ Vinh - trung tâm thương mại, mua bán, trao đổi hàng hoá lớn nhất Nghệ An và khu vực cũng hình thành bên cạnh dòng sông. Ngày nay, trong xu thế phát triển, việc cải tạo, nâng cấp sông Vinh đã được UBND thành phố Vinh đã tiến hành quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ sông Vinh. Theo kế hoạch bắt đầu từ năm 2024, dự án cải tạo, nâng cấp sông Vinh sẽ được triển khai.

(Baonghean.vn) - Không nhiều khán giả xứ Nghệ bất ngờ vì trận thua 1-0 của Sông Lam Nghệ An với chủ nhà Bình Định. Nhưng lại ngán ngẩm với tấm thẻ đỏ trong một tình huống tranh chấp không đáng của Thái Bá Sang - cầu thủ đã thi đấu mùa V.League thứ 3.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13383 ngày 11-11-2022

(Baonghean.vn) -Ngày 12-11, tại Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" lần đầu tiên do Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

(Baonghean.vn) - Từ ngày 9 - 11/11/2022, Ban Chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh Nghệ An phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải đội 137-Hải quân Vùng 1 và Đài Thông tin Duyên hải Bến Thủy tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác thủy sản cho hơn 900 chủ tàu cá và ngư dân của 3 huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, tại UBND phường Hồng Sơn (thành phố Vinh), Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An khai mạc Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về giảm nghèo” cho 200 cán bộ Đoàn Thanh niên Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, huyện Yên Thành tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Bước sang những tháng cuối năm, các đại lý đang tung hàng loạt ưu đãi lên tới hàng chục triệu đồng cho các mẫu xe sedan trong phân khúc hạng B, hạng C vốn đang cạnh tranh khốc liệt.

(Baonghean.vn) - Chiến thắng của Câu lạc bộ Hà Nội trước Câu lạc bộ Viettel đã làm cho cơ hội vô địch của chủ nhà Hải Phòng trở nên quá mong manh, tuy vậy đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ thi đấu hết mình để giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Về phía đội khách Sông Lam Nghệ An, họ đang dần chinh phục lại người hâm mộ xứ Nghệ bằng lối chơi nhiệt huyết và đẹp mắt. Do đó, trận đấu này hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ.

(Baonghean.vn) - Trong các ngày từ 31/10 đến 4/11 và từ 8/11 đến 10/11, Đoàn liên ngành tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tiếp tục tuần tra, kiểm tra và kiểm soát hoạt động khai thác thuỷ sản vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Nghệ An.

Ngày 10/11, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô rất lớn.