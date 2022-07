Cuộc trò chuyện của Thủ tướng và người nông dân trên cánh đồng nguyên liệu đạt kỷ lục thế giới

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; Trao quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới; 840 Hợp tác xã ở Nghệ An tạo việc làm cho gần 61.000 lao động; Bắt đối tượng dùng xe máy đi buôn 48kg pháo nổ... là những thông tin nổi bật trong ngày 28/7.

(Baonghean.vn) - Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An... Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Baonghean.vn) - Tinh thần quyết tâm, linh hoạt trong cách vận hành lối chơi là điểm nổi bật giúp U15 Sông Lam Nghệ An bước qua vòng loại U15 toàn quốc 2022. Với thực lực đang có, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể mơ chiếc cúp Vàng sẽ về Sông Lam Nghệ An thêm một lần nữa.

(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tại Quyết định số 574-QĐNS/TW, ngày 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.