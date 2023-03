Cup Quốc gia 2023 - đích đến khả thi nhất của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với thực lực hiện nay, có lẽ Cup Quốc gia 2023 là điểm đến khả thi nhất với Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Và Quảng Nam là chướng ngại vật đầu tiên mà đội bóng xứ Nghệ cần vượt qua, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Sông Lam Nghệ An đã cải thiện được gì trong quãng nghỉ vừa qua?

Kết thúc vòng 4 V.League 2023, các câu lạc bộ có quãng nghỉ kéo dài hơn 1 tháng. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ cải thiện lại lối chơi, cũng như giúp ban huấn luyện củng cố thêm tinh thần, sự tự tin cho các học trò.

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: “Quãng nghỉ hơn 1 tháng rất tốt cho Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi đã làm việc tích cực trong thời gian qua, nhằm chuẩn bị lại lực lượng tốt nhất cho các vòng tiếp theo ở V.League và đặc biệt là trận đấu mở màn Cup Quốc gia 2023”.

4 vòng đầu tiên Sông Lam Nghệ An đã không đạt được kết quả như mong đợi. Để xảy ra vấn đề này, một phần đến từ cách triển khai tấn công của đội bóng xứ Nghệ chưa thật đa dạng, các tình huống tiếp cận khung thành đối phương còn đơn điệu, chưa tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Mặt khác, cách vận hành ở hệ thống phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đôi lúc còn thiếu tính đồng bộ. Các hậu vệ xứ Nghệ chưa cho thấy sự ăn ý trong khả năng hỗ trợ bọc lót cho nhau. Ngoài ra yếu tố tâm lý cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội bóng này. Chính vì vậy Sông Lam Nghệ An đã bị mất điểm trong những thời khắc quan trọng. Đặc biệt ở trận gặp Khánh Hòa tại vòng 4, Sông Lam Nghệ An đã bị chủ nhà gỡ hòa ở những giây cuối cùng.

Nhằm khắc phục những điểm yếu này, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã có gần 1 tháng tập luyện để chỉnh sửa các hạn chế cho các học trò, với mong muốn sẽ mang lại những trận đấu thuyết phục hơn. Qua theo dõi trong những buổi tập gần đây, đội chủ sân Vinh đã định hình được bộ khung, cùng sơ đồ chiến thuật khá ổn định. Họ xây dựng được nhiều phương án tấn công có tính đa dạng cao. “Chúng tôi đang hoàn thiện lại sơ đồ chiến thuật. Xây dựng lại cách để các cầu thủ làm tốt hơn trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. 4 trận đấu đầu tiên tại V.League 2023, sai số ở phòng ngự rất nhiều và chúng tôi cần khắc phục vấn đề đó” - Huấn luyện viên Huy Hoàng nói.

Cup Quốc gia điểm đến khả thi của Sông Lam Nghệ An

Trở lại với Cup Quốc gia 2023, tại trận đấu ra quân Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để gặp đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất - Quảng Nam. Đây là đội bóng giàu tham vọng, mùa giải năm nay, họ đặt quyết tâm sẽ thăng hạng. Để hướng tới mục tiêu này, đội chủ sân Tam Kỳ sở hữu hàng loạt cầu thủ chất lượng như, Đình Bắc, Đông Triều, Cao Xuân Thắng, Võ Ngọc Đức, Ngân Văn Đại... Bên cạnh đó Quảng Nam còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm ông Văn Sỹ Sơn. Người có nhiều năm gắn bó với Sông Lam Nghệ An, vì thế rất am hiểu bóng đá xứ Nghệ. Đây là lợi thế lớn cho Quảng Nam khi gặp Sông Lam Nghệ An ở Cup Quốc gia.

Thế nên, để vượt qua Quảng Nam không phải là điều dễ dàng. Với những lợi thế đang có, Quảng Nam hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Sông Lam Nghệ An dù phải thi đấu trên sân Vinh.

Huấn luyện viên Huy Hoàng đánh giá về đối thủ: “Có thể khẳng định rằng Quảng Nam không phải là đội bóng yếu. Như các bạn đã biết ở mùa giải năm ngoái họ đã xếp thứ 3 tại Giải hạng Nhất quốc gia. Năm nay Quảng Nam có bổ sung nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. Đội hình của họ sẽ có sự kết hợp giữa những người trẻ với những chân sút giàu kinh nghiệm, nên tôi nghĩ rằng đội bóng này là một trong những đội mạnh ở Giải hạng Nhất”.

Nhà cầm quân Sông Lam Nghệ An nói thêm: “Anh Văn Sỹ Sơn - Huấn luyện viên trưởng Quảng Nam rất hiểu các đội bóng tại Việt Nam, đặc biệt không lạ gì bóng đá xứ Nghệ. Trong quá khứ anh ấy đã từng dẫn dắt đội Hà Nội chơi ở V.League, vì vậy năng lực chuyên môn của huấn luyện viên này đã được khẳng định. Tôi nghĩ anh ấy sẽ đưa đội bóng Quảng Nam mạnh lên trong thời gian tới. Thế nên, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam sẽ rất đáng xem”.

Giới mộ điệu cho rằng, với thực lực hiện có, Sông Lam Nghệ An khó lòng chen chân vào nhóm đoạt huy chương ở V.League 2023. Bởi những câu lạc bộ như Hà Nội FC, Bình Định, Nam Định, Công an Hà Nội hay Viettel đều sở hữu dàn cầu thủ đình đám, những chân sút có thể thay đổi được cục diện trận đấu. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đang trong quá trình trình trẻ hóa đội hình, nhiều cầu thủ chưa đạt được độ chín cần thiết để có thể thi đấu ổn định suốt mùa giải. Chính vì thế, Cup Quốc gia là điểm đến thiết thực, nơi mà Sông Lam Nghệ An có thể tìm được thành tích đầu tiên dưới "triều đại" Tân Long.

Đứng trước tầm quan trọng của giải đấu này, nhà cầm quân xứ Nghệ tỏ rõ quyết tâm và mong muốn: “Tôi muốn các cầu thủ Sông Lam Nghệ An phải ra sân thi đấu hết mình ở Cup Quốc gia, vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải rút ra được kinh nghiệm ở 4 trận đầu tiên, để làm tốt hơn ở các trận sắp tới. V.League chỉ mới trải qua 4 vòng và còn rất nhiều trận đấu phía trước để nỗ lực. Tuy nhiên, ở Cup Quốc gia phải đá loại trực tiếp, nên chúng tôi phải thi đấu tỉnh táo và chiến đấu hết mình thì mới mong có được kết quả tốt. Trên sân nhà mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trước Quảng Nam”.

Sau quãng nghỉ vừa qua Sông Lam Nghệ An đã làm việc cật lực với mong muốn mang về những kết quả tích cực hơn. Và trận đấu ở Cup Quốc gia là sân khấu để đội bóng này chứng minh cho khán giả thấy sự thay đổi đó. Chúng ta hãy cùng kỳ vọng Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu khởi sắc hơn khi đọ sức với Quảng Nam ở vòng loại Cup Quốc gia năm 2023, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 1 tháng 4, trên sân Vinh.