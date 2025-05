Sức khỏe Cứu sống cụ ông 93 tuổi nhờ đặt stent mạch vành kịp thời Một trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch ở cụ ông 93 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh xử trí kịp thời, can thiệp thành công bằng kỹ thuật đặt stent mạch vành; mang lại cơ hội sống quý giá cho người bệnh lớn tuổi.

Cụ P.H.X (trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái từng cơn kéo dài 10–15 phút, kèm khó thở. Bệnh nhân có tiền sử đặt stent động mạch liên thất trước đó.

Tuy nhiên, điều bất thường là hai lần xét nghiệm men tim và các chẩn đoán hình ảnh ban đầu đều nằm trong giới hạn bình thường. Chỉ sau một ngày nhập viện, người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội không liên quan đến gắng sức, huyết áp tụt nhanh, nhịp tim chậm. Các chỉ số cận lâm sàng có sự thay đổi rõ rệt: men tim tăng cao, điện tim biến đổi – dấu hiệu rõ nét của nhồi máu cơ tim cấp, kèm sốc tim.

Ekip bác sĩ đã lập tức xử trí cấp cứu và hội chẩn toàn viện. Đồng thời, bệnh viện kết nối chuyên môn với các chuyên gia của Bệnh viện Tim Hà Nội để đưa ra phương án can thiệp tối ưu. Người bệnh được chỉ định chụp mạch vành bằng hệ thống DSA 2 bình diện hiện đại - một trong những công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay. Kết quả cho thấy động mạch mũ (LCx) bị hẹp nghiêm trọng từ 95–99%.

Hình ảnh xơ vữa gây hẹp 90-95% LCx đoạn I-II và Hình ảnh Xơ vữa gây hẹp 90% RCA đoạn II.

Ngay sau khi phát hiện tổn thương mạch vành, ekip đã tiến hành đặt stent tại vị trí hẹp. Nhờ xử lý kịp thời và chính xác, người bệnh nhanh chóng ổn định huyết động, giảm đau ngực và hồi phục tốt sau can thiệp.

ThS.BSNT Thái Văn Thuật - Thành viên ekip can thiệp, Tổ can thiệp mạch vành chia sẻ: “Đây là ca bệnh thực sự thử thách, bởi người bệnh tuổi rất cao, đã từng can thiệp mạch vành, đường vào khó, nguy cơ chảy máu lớn. Tình huống cấp tính đòi hỏi sự phối hợp của cả ekip nhanh, chính xác".

Hình ảnh nong và đặt stent mạch vành dưới hướng dẫn hệ thống DSA 2 bình diện hiện đại. Ảnh: PV

Thành công của kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đến từ sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện - một trong những thiết bị hiện đại nhất hiện nay, đáp ứng tiêu chuẩn của các trung tâm tim mạch lớn. Hệ thống này mang lại hình ảnh rõ nét, hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật phức tạp với độ chính xác cao.

Đặc biệt, sự hợp tác với các chuyên gia từ Bệnh viện Tim Hà Nội – một trong những trung tâm tim mạch hàng đầu Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị. Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện, được đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở tuyến trung ương, cùng sự hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành, đã làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch; mang lại điều trị hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

“ Thời gian qua, Bệnh viện Tim Hà Nội đã đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh trong công tác khám và điều trị chuyên sâu bệnh lý tim mạch. Mới đây, chúng tôi đã phối hợp thực hiện thành công hơn 30 ca chụp, nong và đặt stent mạch vành tại đây. Với hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại (DSA 2 bình diện) và đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm. Tôi tin rằng, Bệnh viện ĐKTP Vinh sẽ sớm làm chủ kỹ thuật, triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn thường xuyên để cùng Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh nâng cao chất lượng điều trị tim mạch cho người dân tại Nghệ An và khu vực lân cận”. TS. Hoàng Văn - Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Thành công này là một tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội cho người bệnh cao tuổi tại địa phương được tiếp cận với các kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại, ngay tại tuyến tỉnh; hạn chế phải chuyển tuyến, giảm nguy cơ chậm trễ trong điều trị và tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh.

Trong tương lai gần, Bệnh viện ĐKTP Vinh tiếp tục hợp tác toàn diện với Trung tâm Tim mạch lớn trên cả nước để chuyển giao những kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực này và chủ động triển khai tại bệnh viện./.