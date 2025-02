Sức khỏe Cứu sống kịp thời trẻ chấn thương sọ não nặng Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật cấp cứu, điều trị thành công cho trường hợp bệnh nhi 18 tháng tuổi bị chấn thương sọ não nặng do ngã cầu thang.

Theo đó, bệnh nhi Đ.Đ.P (18 tháng tuổi, ở huyện Diễn Châu) bị ngã cầu thang từ độ cao 2m đập đầu vào nền cứng. Sau ngã, trẻ tỉnh, quấy khóc vài phút rồi dần rơi vào trạng thái hôn mê. Nhanh chóng, trẻ được người nhà đưa đến bệnh viện tuyến dưới sơ cứu rồi chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và khẩn trương tổ chức hội chẩn cấp cứu liên khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng, Hồi sức tích cực Ngoại, Gây mê hồi sức.

Bệnh nhi bị vỡ xương sọ nhiều vị trí (vỡ xương trán, thái dương, xương chẩm, xương đỉnh). Ảnh: Hoàng Yến

Kết quả chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhi bị vỡ xương sọ nhiều vị trí (vỡ xương trán, thái dương, xương chẩm, xương đỉnh), đụng dập nhu mô não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải, xuất huyết dưới nhện thùy trán phải gây thoát vị liềm đại não.

Kết luận hội chẩn liên khoa được chẩn đoán: Trẻ bị hôn mê, chấn thương sọ não. Tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải, xuất huyết dưới nhện thùy trán phải, vỡ xương trán-thái dương phải, theo dõi rách xoang tĩnh mạch dọc trên.

Bệnh nhi có chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở sọ giảm áp, lấy máu tụ và cầm máu. Bước vào cuộc phẫu thuật, bệnh nhi được gây mê nội khí quản, ê-kip tiến hành rạch da hình dấu hỏi ngược (Question mark) vùng thái dương trán đỉnh phải. Sau đó, ê-kip phẫu thuật nhanh chóng bóc tách tổ chức bộc lộ xương sọ, quan sát thấy đường vỡ xương sọ thái dương trán phải qua đường giữa gây rách màng cứng và rách xoang tĩnh mạch dọc trên đang chảy máu dữ dội. Đi kèm là tổ chức não tràn ngoài rất nhiều, gây tụt huyết áp.

Các phẫu thuật viên đã khẩn trương cầm máu tạm thời, mở rộng xương sọ lấy khoảng 50ml máu tụ dưới màng cứng, khâu xoang tĩnh mạch cầm máu và đặt dẫn lưu, tạo hình màng cứng. Trong mổ bệnh nhân đã được truyền 2 đơn vị hồng cầu khối, 2 huyết tương tươi đông lạnh... Sau hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc thành công; bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc, hồi sức tích cực hậu phẫu tại khoa Hồi sức tích cực Ngoại.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Huy, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng cho biết: Chấn thương sọ não là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở trẻ em. Vết thương xoang tĩnh mạch của bệnh nhi Đ.Đ.P. gây mất máu cấp, nếu không xử trí kịp thời bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Trường hợp của cháu P., kíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật nhanh nhất, ngay sau khi đặt ra chỉ định can thiệp để loại bỏ khối máu tụ dưới màng cứng, cầm máu từ xoang tĩnh mạch rách hạn chế tổn thương thần kinh thứ phát. Thành công của cuộc phẫu thuật đến từ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chính xác giữa các chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực Ngoại khoa để có thể cứu bệnh nhi thoát khỏi nguy kịch trên bàn mổ.

Sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhi thoát khỏi nguy kịch, tình trạng tỉnh táo và đã được rút ống nội khí quản. Bệnh nhi được điều trị nội khoa hỗ trợ, chăm sóc vết mổ và theo dõi một số biến chứng khác có thể xảy ra sau phẫu thuật.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Nguyên nhân chấn thương sọ não thường gặp ở trẻ nhỏ do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt (ngã do leo trèo, vật nặng va đập trúng vùng đầu…). Vì vậy, gia đình và nhà trường cần quan tâm, chú ý đến trẻ để đảm bảo an toàn. Trường hợp không may tai nạn xảy ra, gia đình cần theo dõi sát tình trạng, ý thức của trẻ và các biểu hiện bất thường (đau đầu, nôn, liệt…). Nếu nghi ngờ chấn thương sọ não, cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời./.