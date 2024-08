Sức khỏe Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống 2 trẻ bị ngừng tim, ngừng thở do đuối nước Vừa qua, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận cấp cứu và áp dụng kỹ thuật cao hạ thân nhiệt chỉ huy, điều trị hồi sức tích cực thành công cho 2 trường hợp bệnh nhi hôn mê sau ngừng tim, ngừng thở do bị đuối nước.

Ngày 3/8, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận trường hợp bệnh nhi C.A.D (13 tuổi), trú tại huyện Diễn Châu, bị đuối nước trong tình trạng rất nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người nhà bệnh nhân: Cháu C.A.D bị đuối nước tại ao. Khi được phát hiện và cứu lên, cháu đã trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim. Cháu C.A.D đã được sơ cứu, cấp cứu ngừng tuần hoàn và vào bệnh viện huyện đặt ống nội khí quản.

Các bác sĩ đã áp dụng các can thiệp hồi sức chuyên sâu để cứu trẻ bị đuối nước. Ảnh: Hoàng Yến

Bệnh nhi C.A.D sau đó được chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng hôn mê, bóp bóng qua ống nội khí quản, trào nhiều bọt hồng qua ống, mạch ngoại vi bắt yếu, đồng tử 2 bên phản xạ ánh sáng yếu... Các bác sĩ xác định: Tình trạng bệnh nhân rất nặng, do thời gian chìm trong nước không rõ và thời gian ngừng tuần hoàn sau đuối nước khá lâu, cơ hội sống và phục hồi rất thấp

Trước đó, ngày 19/7, bệnh nhi T.T.K (28 tháng tuổi),ở huyện Thanh Chương cũng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sau ngừng tim do bị đuối nước. May mắn cháu bé đã được sơ cấp cứu ban đầu đúng cách nhờ gặp được bác sĩ trên đường vận chuyển từ nhà tới bệnh viện huyện.

"Tình trạng ngưng tuần hoàn của 2 bệnh nhân do đuối nước gây ra việc thiếu máu tại các cơ quan do tim mất chức năng co bóp, khiến rối loạn các chức năng tế bào, gây hoại tử và chết theo chương trình, đặc biệt là tế bào não. Các tổn thương não sau ngừng tim thường không hồi phục và để lại di chứng nặng nề thậm chí là tử vong.

Các bác sĩ và gia đình thống nhất áp dụng các can thiệp hồi sức chuyên sâu cho 2 cháu bé này, đặc biệt là kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Kỹ thuật hạ thân nhiệt sẽ ngăn chặn đáng kể quá trình tổn thương cơ thể, từ đó giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội sống sót hơn và hạn chế được các biến chứng", Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Hương - Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc cho biết.

Sau 72 giờ theo dõi sát sao, hạ thân nhiệt chỉ huy, các bệnh nhi được ngừng an thần để đánh giá tri giác. Điều rất tích cực là tri giác bệnh nhi được cải thiện, có phản xạ tốt. Cả 2 bé đều được cai máy thở và phục hồi tốt, và đã được ra viện về nhà.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Hương khuyến cáo: Với bệnh nhân ngừng tim, việc cấp cứu ban đầu rất quan trọng. Trong trường hợp xảy ra tai nạn đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ và tiến hành các bước sơ cứu tại chỗ đúng phương pháp. Nếu thấy nạn nhân đuối nước bất tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi (ép tim, thổi ngạt) ngay lập tức. Sau đó, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế đủ điều kiện để tiếp tục điều trị./.