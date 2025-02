Sức khỏe Nghệ An: Nhiều trẻ mắc cúm mùa phải nhập viện Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, có khá đông bệnh nhi mắc cúm A, B và các loại cúm khác đến khám, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 100-125 bệnh nhi mắc cúm, chiếm từ 20-25% tổng số bệnh nhân tới khám.

Đại đa số bệnh nhi đến khám khi vừa xuất hiện các triệu chứng sốt cao, sổ mũi, hắt hơi. Một số trẻ đến viện khá muộn (sau khi xuất hiện triệu chứng từ 3-4 ngày). Những trẻ đến muộn này đã có những biến chứng của cúm như viêm phổi, viêm tai giữa...phải nhập viện điều trị. Số lượng bệnh nhi mắc cúm phải nhập viện vào khoảng 30-40 cháu/ngày.

Nhiều trẻ mắc cúm được phụ huynh đưa đến khám, điều trị trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Một trong những trẻ phải nhập viện là cháu N.Q.M (36 tháng tuổi, ở xã Hưng Chính - thành Phố Vinh). 3 ngày trước, cháu N.Q.M đã lên cơn sốt, tuy nhiên không được gia đình đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Chị T.T.T – mẹ cháu N.Q.M cho hay: Chiều ngày 6/2, gia đình đưa cháu đến khám và xét nghiệm thì bác sĩ phát hiện cháu bị cúm B với biến chứng là viêm phế quản cấp...

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Vương Thị Minh Nguyệt - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Hiện tượng nhiều trẻ mắc cúm mùa xuất hiện từ trước Tết và kéo dài đến nay. Tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ mà các bác sĩ sẽ chỉ định cho trẻ nhập viện điều trị hoặc tư vấn và cho về nhà điều trị.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 - 7 ngày.

Tuy nhiên, đối với trẻ em (dưới 6 tháng tuổi, bị mắc bệnh tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch), người lớn tuổi (có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu) ... bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và thậm chí và có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Vương Thị Minh Nguyệt – Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám cho trẻ bị sốt, nghi mắc cúm mùa. Ảnh: Thành Chung

Cúm mùa là vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, bệnh cúm xuất hiện quanh năm, trong đó năm 2024 ghi nhận hơn 287.000 ca mắc, 8 ca tử vong. Ở thời điểm này, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã và đang tiếp nhận, điều trị khá nhiều trường hợp mắc cúm mùa trong tình trạng nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Cũng theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Vương Thị Minh Nguyệt: Bệnh cúm mùa có xu hướng lan rộng thành dịch vào mùa Đông Xuân. Khí hậu ẩm lạnh, mưa nhiều, thời tiết nồm và ẩm nên tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ gây bệnh cho con người. Đồng thời, thời điểm này thường diễn ra nhiều lễ hội, mọi người gia tăng đi lại nên có nguy cơ gia tăng trận dịch cúm... Nhiều người có tâm lý chủ quan khi mắc cúm, cho rằng chỉ là bệnh nhẹ, không đi khám sớm. Khi bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân mới nhập viện thì việc điều trị khó khăn.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An: Trong năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 19.990 ca mắc cúm các loại (không có trường hợp tử vong), giảm 1.233 ca mắc so với năm 2023. Trong tháng 1/2025, toàn tỉnh ghi nhận 655 trường hợp mắc cúm, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (1.503 trường hợp) và cùng kỳ năm 2024 (2.375 trường hợp).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ, những con số này chưa phản ánh hoàn toàn chính xác số mắc cúm. Có nhiều người mắc cúm đã không đến bệnh viện mà tự test nhanh, tự mua thuốc điều trị hoặc đến các phòng khám tư nhân để khám và điều trị.

Test nhanh phát hiện mắc cúm. Ảnh: Thành Chung

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Di – Phó Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Virus cúm liên tục biến đổi, vì vậy tiêm vắc xin được cho là biện pháp dự phòng tốt nhất.

Hiện nay, vắc xin cúm chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ thì đến năm 2030 mới đưa vắc xin cúm vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên ở Nghệ An hiện nay có rất nhiều phòng tiêm chủng dịch vụ. Mọi người dân có thể đến tiêm vắc xin cúm ở các phòng tiêm chủng này.