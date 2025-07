Thể thao Cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Sau khi mùa giải 2024/2025 chính thức khép lại, Trần Đình Tiến đã quyết định chia tay đội bóng Núi Hồng để tìm kiếm thử thách mới.

Trong 2 mùa giải đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2023/2024 và 2024/2025), Trần Đình Tiến luôn được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trọng dụng. Cầu thủ sinh năm 1998 là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp nhất vào thành tích chung của đội bóng Núi Hồng.

Trần Đình Tiến (số 11) trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: VPF

Với sự đa năng của mình, Trần Đình Tiến đã được đảm nhiệm gần như mọi vị trí ở hàng tiền vệ. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ cánh phải, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An còn không ít lần được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái và tiền vệ trung tâm.

Cầu thủ quê ở thị xã Hoàng Mai đã hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo thống kê, trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trần Đình Tiến đã được ra sân thi đấu tổng cộng 46 trận, sở hữu 6 bàn thắng cùng 7 kiến tạo tại đấu trường V.League và sân chơi Cúp Quốc gia.

Kết thúc mùa giải 2024/2025, bản hợp đồng giữa Trần Đình Tiến và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chính thức đáo hạn. Với mong muốn tìm kiếm thử thách ở môi trường mới, Trần Đình Tiến đã quyết định chia tay đội bóng Núi Hồng sau 2 mùa giải gắn bó. Đây là thông tin khá bất ngờ với người hâm mộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hiện tại, Trần Đình Tiến vẫn đang lựa chọn bến đỗ tiếp theo. Được biết, cựu tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đang trong tầm ngắm của Công an Hà Nội, đội bóng sẽ tham dự 5 đấu trường tại mùa giải 2025/2026 (V.League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two, Shopee Cup)./.