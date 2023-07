Đã cầm cố xe cho ngân hàng còn làm giả giấy tờ 'cắm' cho tiệm cầm đồ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 15/7/2023, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: do có nhu cầu vay mượn tiền để kinh doanh, Nguyễn Văn Được (SN 1986), trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn đã cầm cố tài sản cá nhân là xe ô tô cho Ngân hàng BIDV. Quá trình thế chấp, Được đã giao giấy phép đăng ký xe ô tô cho Ngân hàng này. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, Được nảy sinh ý định mua giấy tờ xe giả để cầm cố xe ô tô nói trên lấy tiền trả nợ.

Đối tượng Nguyễn Văn Được tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Nghĩ là làm, Được lên mạng xã hội đặt mua giấy tờ xe giả. Sau khi nhận được giấy tờ giả, Được cùng vợ đưa ô tô và giấy đăng ký xe giả đến tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu để cầm cố, vay 350 triệu đồng trong vòng 01 tháng.

Tuy nhiên, đến thời hạn trả tiền, Được không đến nhận xe, cũng không trả tiền cho chủ tiệm cầm đồ và đi khỏi địa phương, vào thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 07/7/2023, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Được (SN 1986) trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Sau khi khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Được về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Được thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.