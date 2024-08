Đã rõ kết quả ô nhiễm nguồn nước khe Sào ở huyện Nghĩa Đàn

Cơ quan chức năng đi khảo sát thực tế một số vị trí trên tuyến khe Sào tại xã Nghĩa Yên cho thấy, nước có màu màu cánh gián, bề mặt nước có váng, một số vị trí có vài xác cá bị chết. Nhưng khi khảo sát suối Tổng Kho tại xã Bãi Trành, phía trên khe Sào cho thấy, nước có màu trong, không phát hiện xác cá bị chết.

"Hiện nay, khe Sào đang rất ít nước, chỉ tồn đọng ở các hố trũng, gần như không có dòng chảy; phía thượng nguồn khe Sào (khoảng 3 km) không có các hoạt động sản xuất công nghiệp, không có nguồn nước thải vào khe Sào ngoài nước thải sinh hoạt của một số hộ dân và nước thải từ hoạt động chăn nuôi trang trại của Công ty CP Chăn nuôi Tâm Việt", báo cáo nêu rõ.

Kết quả quan trắc mẫu nước tại hồ chứa nước thải này có những chỉ số vượt ngưỡng cho phép nhiều lần và chất lượng nước cực xấu. Ảnh: Tiến Đông

Điều đặc biệt là tại buổi kiểm tra ngày 5/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã lấy 2 mẫu nước thải của trang trại (mẫu nước thải sau xử lý tại cửa xả ra hồ chứa và mẫu nước thải tại hồ chứa nước thải); và 4 mẫu nước mặt (2 mẫu tại khe Sào; 1 mẫu nước tại suối Tổng Kho - đoạn trước khi chảy qua khu vực trang trại; 1 mẫu nước tại khe nước từ phía trang trại chảy vào suối Tổng Kho).

Hồ chứa nước thải sau xử lý. Ảnh: Nguyễn Đạo Kết quả phân tích sau đó cho thấy, mẫu nước thải tại hồ chứa nước thải có chỉ số COD vượt 1,3 lần; BOD5 vượt 1,68 lần; Coliform vượt 7 lần. Kết quả phân tích 4 mẫu nước mặt so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thì 2 mẫu lấy ở khe Sào và 1 mẫu lấy tại khe nước từ phía trang trại chảy vào suối Tổng Kho có chỉ số BOD5 ở mức D; chỉ số COD, chỉ số P, chỉ số tổng N trong 2 mẫu lấy ở khe Sào và khe nước từ phía trang trại chảy vào suối Tổng Kho đều ở mức D...

Đáng nói là theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thì chỉ số ở mức D là đồng nghĩa với việc nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. Trong khi đó, khe Sào (hay còn gọi là khe Ang, khe Lâm Sinh) là một trong những dòng chính của con sông Sào, cung cấp nước tưới, nước sinh hoạt cho các xã Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, của huyện Nghĩa Đàn.

Hình ảnh cá chết gây bức xúc cho người dân địa phương. Ảnh: CSCC

Hiểm họa lơ lửng

Từ những kết quả phân tích mẫu nước, ngày 17/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có Báo cáo số 6402/STNMT-BVMT khẳng định, nước thải sau xử lý của trang trại lợn thuộc Công ty CP Chăn nuôi Tâm Việt thải ra hồ chứa sau một thời gian bị tái ô nhiễm do tù đọng lâu ngày và do yếu tố tác động của điều kiện thời tiết (nắng nóng kéo dài) dẫn đến làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước. Do hồ chứa nước không được lót bạt thành đáy đảm bảo chống thấm dẫn đến nước rò rỉ, thẩm thấu ra khe Sào. Như vậy, việc phản ánh của người dân, chính quyền các địa phương huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hoạt động nuôi lợn của Công ty CP Chăn nuôi Tâm Việt gây ô nhiễm môi trường nước khe Sào là có cơ sở.

Người dân làng Lâm Sinh bức xúc bên hồ chứa nước thải ô nhiễm môi trường nằm ngay đầu nguồn khe Sào. Ảnh: Tiến Đông