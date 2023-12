Đặc sắc chương trình Countdown - Chào năm mới 2024 'Hào khí Sông Lam'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành của tỉnh Nghệ An dự chương trình Countdown - Chào năm mới 2024. Ảnh: Đức Anh

Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024 của tỉnh Nghệ An là sự kiện văn hoá có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho các hoạt động văn hoá của năm 2024, nhằm quảng bá hình ảnh văn hoá, con người Nghệ An, kích cầu du lịch và lan toả những thông điệp tích cực, mang đến không khí vui tươi, hạnh phúc và bình an cho mọi người trong mùa Xuân mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho đại diện nhà tài trợ chương trình. Ảnh: Đức Anh

Trọng tâm của sự kiện là màn trình diễn nghệ thuật “Hào khí sông Lam” gồm 2 chương chính: "Bức tranh xứ Nghệ" và "Hào khí sông Lam".

Màn trình diễn nghệ thuật được thực hiện bằng công nghệ ánh sáng hiện đại, kết hợp âm nhạc và múa tương tác, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nhóm nhảy tên tuổi trong và ngoài tỉnh, các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An và đội bóng U13 Sông Lam Nghệ An vô địch mùa giải 2023.

Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật ca, múa, nhạc, trình diễn thời trang đặc sắc kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại. Ảnh: Đức Anh

Các ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ và các cầu thủ nhí đã trình diễn những tiết mục nghệ thuật nhiều màu sắc, mang đến không khí sôi động, tươi vui, tràn đầy hứng khởi cho người dân thành phố Vinh.

Điểm nhấn của chương trình là màn đếm ngược (countdown) tạm biệt năm cũ 2023 và màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp kéo dài 15 phút chào đón năm mới 2024 vào thời khắc giao thừa.

