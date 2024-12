Thời sự Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia Thảo luận tại Tổ 4, ý kiến các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Sáng 5/12, Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành thảo luận tại Tổ. Tham gia thảo luận tại Tổ 4 có các đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở các đơn vị: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong.

Dự phiên thảo luận tại Tổ 4 có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Đại biểu Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương điều hành phiên thảo luận.

Quang cảnh phiên thảo luận của Tổ 4. Ảnh: TL

Đại biểu Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (đại biểu đơn vị Quỳ Hợp) nêu ý kiến: Cây keo không được coi là cây phủ xanh rừng vì trong thời gian 5-6 năm người dân đã khai thác “cạo trọc" dẫn đến đất trống đồi núi trọc. Đề nghị ngành Nông nghiệp cần nghiên cứu lại cơ cấu giống cây trồng theo hướng "dài hơi" vừa đảm bảo vùng nguyên liệu và độ che phủ rừng.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần thẩm định lại chất lượng, hàm lượng kinh tế của các sản phẩm OCOP. Ảnh: TL

Đại biểu Nguyễn Như Khôi bày tỏ vui mừng vì số lượng các xã, huyện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cần thẩm định chất lượng của sản phẩm này cũng như đánh giá hàm lượng đóng góp về kinh tế của các sản phẩm OCOP đồng thời có các giải pháp tiếp thị thị trường, quảng bá phát huy giá trị kinh tế của các sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: TL

Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ băn khoăn khi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nguyên nhân cũng xuất phát từ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tệ nạn ma túy. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cụ thể, có kế hoạch chỉ đạo, triển khai quyết liệt.

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn phản ánh nhiều dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia có vốn bố trí lớn cho vùng miền núi. Tuy nhiên, khu vực này địa hình phức tạp, đi lại khó khăn nên nguồn vật liệu khan hiếm, giá cả cao, dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các chương trình. Đề nghị tỉnh chỉ đạo có giải pháp khắc phục khó khăn này.

Đại biểu Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị cần quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: TL



Liên quan đến triển chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (đơn vị Quỳ Châu) đề nghị trong giải pháp phát triển kinh tế - xã hội chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu miền núi cần nhấn mạnh: Giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương đề nghị cần có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: TL

Đại biểu Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương cho rằng, thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân có tư tưởng trông chờ ỷ lại.

"Do đó, để khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, các cấp, các ngành cần nghiên cứu hình thức hỗ trợ: Giảm hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ sau đầu tư, vay vốn có lãi suất ưu đãi,... Đồng thời, việc thực hiện chế độ an sinh hàng năm không cào bằng nhằm khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại hỗ trợ của Nhà nước trong nhân dân" - đại biểu Lữ Văn May nói.

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức An trả lời làm rõ các nội dung đại biểu thảo luận liên quan lĩnh vực của ngành. Ảnh: TL

Làm rõ ý kiến của các đại biểu băn khoăn về tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Khó khăn nhất là giải ngân vốn sự nghiệp không có đối tượng để giải ngân.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời ý kiến của các đại biểu thảo luận. Ảnh: TL



Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, UBND tỉnh đưa ra các giải pháp đó là: Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, thi công và giải ngân theo kế hoạch.

Đối với giải ngân nguồn sự nghiệp: UBND 2 huyện Quế Phong, Kỳ Sơn (đơn vị chọn làm điểm theo Nghị quyết 111 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia), căn cứ Nghị Quyết 111 của Quốc hội, Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh điều chỉnh lại nguồn vốn, xác định danh mục, nội dung để triển khai thực hiện trong năm 2025. Đối với các huyện còn lại chủ động bám sát các ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn, trên cơ sở nguồn vốn của huyện.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: TL

Ngoài ra, ý kiến các đại biểu thảo luận liên quan đến giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn đọng của các công trình thủy điện trên địa bàn; giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư ở các địa phương; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rất khó khăn; công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; ý kiến các đại biểu băn khoăn về vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình trạng xe quá khổ quá tải,...

Ý kiến của các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời, làm rõ.