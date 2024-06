Thời sự Đại biểu Quốc hội tán thành ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh cho Nghệ An phát triển bứt phá Chiều 6/6, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường Diên Hồng về dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chủ trì, điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Nam An

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành thảo luận.

Nội dung dự thảo Nghị quyết đã được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 31/5 vừa qua và đã tiến hành thảo luận tại tổ.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội gồm 14 chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, thuộc 4 nhóm lĩnh vực: Quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước (4 chính sách); quản lý đầu tư (6 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum phát biểu thảo luận. Ảnh: Nam An

Trong đó, có 2 chính sách tương tự hoàn toàn đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác; 8 chính sách tương tự đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác, có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An hoặc tương tự dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi; 4 chính sách đề xuất mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh Nghệ An.

Tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 6/6, đã có 11 ý kiến ĐBQH phát biểu; qua đó, bày tỏ đồng tình với việc ban hành Nghị quyết, đồng thời nêu ý kiến, quan điểm về một số cơ chế, chính sách trong dự thảo.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đại biểu nhận định, mặc dù Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế, yếu tố, điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng chưa có cơ chế đủ mạnh cho Nghệ An bứt phá phát triển nhanh, do đó, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận. Ảnh: Nam An

Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum phát biểu: Để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vai trò, vị trí, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 năm 2013, Nghị quyết số 39 năm 2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36 năm 2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và đạt được kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, theo vị đại biểu đoàn Kon Tum, các cơ chế, chính sách đặc thù đó chưa đảm bảo cho Nghệ An phát triển mạnh mẽ trong hoàn cảnh mới, điều kiện mới.

“Có thể nói rằng, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp, bám sát mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An theo các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; đồng thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An. Vì vậy, tôi tán thành Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết này”, vị đại biểu đoàn Kon Tum phát biểu khi đề cập các cơ chế, chính sách bổ sung tại dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp phát biểu thảo luận. Ảnh: Nam An

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cũng nhận định, việc ban hành Nghị quyết trên sẽ tạo cho Nghệ An bước đột phá hơn; qua đó, bày tỏ tán thành và thống nhất quy trình thông qua Nghị quyết tại một kỳ họp.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TP. Hồ Chí Minh bày tỏ đồng tình với dự thảo Nghị quyết; đồng thời, trao đổi thêm một số khuyến nghị; trong đó, với bài học kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu đề nghị trong Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, nên có thành viên Chính phủ, Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng, vì đây là quê hương của Bác Hồ; đồng thời, việc phân cấp, phân quyền cần phải gắn trách nhiệm với người đứng đầu và lãnh đạo của địa phương.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận. Ảnh: Nam An

Trong chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự thảo Nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Nam An

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Đa số ý kiến ĐBQH nhất trí ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện đạt mục tiêu các Nghị quyết của Trung ương đã đề ra; đảm bảo cho Nghệ An phát triển toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; đưa Nghệ An trở thành một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận. Ảnh: Nam An

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: Có một số đại biểu băn khoăn về tính trọng tâm, trọng điểm, sự toàn diện, đột phá của các chính sách; đề nghị làm rõ hơn chính sách để phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế cửa khẩu, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; đánh giá thêm kết quả, hiệu quả và thời gian thực hiện các chính sách đã thí điểm ở một số địa phương khác để thuyết phục hơn khi cho phép Nghệ An áp dụng.

Các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến chất lượng, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và chủ trương của Đảng; nghiên cứu hoàn thiện thêm để đảm bảo các chính sách thực sự cần thiết, rõ ràng, khả thi và hiệu quả; đánh giá kỹ tác động, đặc biệt, tác động đến cân đối ngân sách, mức độ ảnh hưởng đến ngân sách Trung ương để tăng tính thuyết phục; hoàn thiện các điều kiện, đảm bảo thực hiện các chính sách, gắn trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và nghiên cứu các chính sách nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh Nghệ An.

Các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận. Ảnh: Nam An

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến thảo luận để xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị ĐBQH, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.