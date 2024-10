Xây dựng Đảng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn Cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị các cấp quan tâm, có giải pháp xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; văn hóa phẩm lai căng, thông tin phản động; tình trạng kinh doanh hàng hóa qua mạng không đảm bảo chất lượng,… trên mạng xã hội.

Chiều 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) trước Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XV.

Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Cùng tham dự còn có đại diện các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường, cùng lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Nghĩa Đàn.

Đại biểu Trần Đức Thuận thông báo với cử tri về nội dung dự kiến, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Sau khi nghe đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri địa phương dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều kiến nghị gửi đến đại biểu Quốc hội và các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Ông Đào Huy Tiến, cử tri xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh phản ánh, trạm bơm Tân Khánh do Dự án Thủy điện Bản Mồng đầu tư xây dựng năm 2013, do Công ty Thủy lợi Tân Kỳ quản lý, vận hành, chủ yếu phục vụ tưới tiêu hơn 200ha đất nông nghiệp của nhân dân xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn). Từ năm 2019, do tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Hiếu làm thay đổi dòng chảy, trạm không đủ nước để hoạt động, không có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri kiến nghị các cấp quan tâm khắc phục, đảm bảo người dân ổn định sản xuất.

Cử tri phản ánh về công tác cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến hạ tầng lưới điện, cử tri Đào Huy Tiến còn phản ánh, hạ tầng lưới điện Nghĩa Khánh được xây dựng năm 1996, qua thời gian sử dụng, nhiều cột bị hư hỏng, xiêu vẹo, không được thay thế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa bão. Ông Tiến đề nghị ngành Điện sớm có phương án sửa chữa, thay thế các cột điện bị xuống cấp, đảm bảo an toàn lưới điện, phục vụ người dân sinh hoạt, sản xuất.

Cử tri xã Nghĩa Khánh phản ánh về tình trạng xuống cấp của hạ tầng lưới điện. Ảnh: Thành Cường

Cử tri Nghĩa Đàn phản ánh, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; văn hóa phẩm lai căng, thông tin phản động; tin rác; tình trạng kinh doanh hàng hóa qua mạng không đảm bảo chất lượng,… mặc dù đã được ngăn chặn song vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp. Cử tri kiến nghị các cấp quan tâm, có giải pháp ngăn chặn, xử lý.

Các nội dung liên quan đến: chính sách với người có công; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hạ tầng giao thông; bảo hiểm xã hội; xác định nguồn gốc đất, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;... cũng được cử tri phản ánh tại hội nghị.

Ông Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở ý kiến, phản ánh của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Nghĩa Đàn đã trả lời, giải trình trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Vi Văn Sơn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Vi Văn Sơn đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.