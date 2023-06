Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đồng chí Trần Thị Thu Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.

171 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8.000 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế Nghệ An tham dự đại hội. Ảnh: Thành Chung

Chiều 20/6, tại thành phố Vinh, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế Nghệ An và 171 đại biểu đại diện cho gần 8.000 đoàn viên trong toàn ngành.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thành Chung

Tại Đại hội, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tiến hành đánh giá lại những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2023. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã đề ra.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội do công chức, viên chức, người lao động các bệnh viện tham gia biểu diễn. Ảnh: Thành Chung

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo cho đoàn viên và người lao động với nhiều hoạt động nổi bật. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn ngành Y tế Nghệ An triển khai tiếp tục được phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa.

Đồng chí Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2023 khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Chung

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tập trung thực hiện; công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới; công tác nữ công có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Những dấu ấn tiêu biểu, quan trọng của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An trong nhiệm kỳ 2017-2023 có thể kể đến như: Chương trình “Tết Sum vầy”, thăm hỏi, tặng quà cho gần 3.000 lượt đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trị giá gần 4,7 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung

Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", đã có 2 .800 đề tài cấp cơ sở, 23 đề tài cấp tỉnh, 31 công trình khoa học công nghệ đạt giải cấp tỉnh và hơn 300 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai… đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã đề ra mục tiêu: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, người sử dụng lao động với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng y đức, giỏi y thuật, yêu ngành, yêu nghề có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng, phát triển y tế Nghệ An trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Thành Chung

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XIX và Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIV. Đồng chí Trần Thị Thu Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.