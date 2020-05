Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn.

Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn khóa mới. Ảnh: Đức Anh

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho thấy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 12 chỉ tiêu có tính chất trọng tâm cho cả nhiệm kỳ. Vượt lên những khó khăn do thực tiễn đặt ra, Đảng bộ Công an huyện đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên; xây dựng và ban hành hơn 225 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời lãnh đạo Công an huyện xây dựng và triển khai thực hiện 123 kế hoạch, công văn về công tác đảm bảo an ninh trật tự...