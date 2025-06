Pháp luật Tài xế gây tai nạn khiến 6 người trong một gia đình ở Nghệ An tử vong lãnh án tù Vũ Văn Hảo lái xe ô tô lên miền núi thu mua lá dong về bán, nhưng không thực hiện các thao tác vào số để đảm bảo an toàn kỹ thuật gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia đình tử vong.

Ngày 19/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Hảo (SN 1982, quê tỉnh Nam Định), trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Văn Hảo có giấy phép lái xe hạng C. Ngày 12/1/2025 Hảo điều khiển xe ô tô lên huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đi mua lá dong về bán.

Bị cáo Vũ Văn Hảo lĩnh án 8 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

17h cùng ngày, khi đi đến Tỉnh lộ 543D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Hảo dừng xe hỏi mua lá dong một người dân. 2 phút sau, khi thấy xe khách đi đến thì Hảo lái xe xuống dốc.

Do trước khi điều khiển ô tô xuống dốc, Hảo không thực hiện các thao tác vào số để đảm bảo an toàn kỹ thuật, cho xe chạy vào chế độ số không (mo), thả phanh tay xe trôi tự do, dẫn đến ô tô chạy với tốc độ cao ở nơi có địa hình nguy hiểm, phức tạp nên không làm chủ tốc độ.

Khi xe lao nhanh vì đường có độc dốc lớn, đoạn đường cua gấp, Hảo không xử lý được nên để xe mình đi sang phần đường bên trái, lao nhanh đâm vào nhà một người dân. Hậu quả, vụ tai nạn đã gây ra hậu quả thảm khốc khiến 6 người tử vong.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy đối với Vũ Văn Hảo. Kết quả, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai lúc xe gặp sự cố đã cố gắng hết sức nhưng không xử lý được tình huống dẫn đến vụ tai nạn đau lòng. Bị cáo trình bày đây là sự việc không mong muốn và gửi lời xin lỗi tới bị hại.

Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến 6 người trong một gia đình tử vong, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại 1,5 tỷ đồng. Đại diện bị hại đến tham dự tòa có lời xin giảm án cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hảo 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.